Фестиваль молодежи и студентов: очередь за едой, штурм автобуса и non Wi-Fi

В Сочи продолжает работу XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» в настоящий момент работает на площадках фестиваля. Сейчас в олимпийской столице находятся около 50 тысяч делегатов и участников фестиваля. И сегодня стали известны некоторые бытовые подробности из жизни «молодежи и студентов» в городе Сочи.

Как отмечает наш собственный корреспондент, наблюдаются явные признаки «заорганизованности» фестиваля. Многие волонтеры не готовы решить нестандартные проблемы гостей или ответить на более сложный вопрос.

- Я приехал из Афганистана, хотел поучаствовать в работе различных площадок, а меня никуда не пускают. Я не понимаю, что происходит, - рассказывает афганский студент.

Все, чем ему смогли помочь волонтеры — это посоветовали позвонить на горячую линию фестиваля.

- Никакой организации, один бардак, - сетует на это гость из Центральной Азии.

Стоит заметить, что по классическим обращениям — как пройти туда, где выдают это, какой автобус идет туда-то? - волонтеры вполне подкованы.

Есть и проблемы, которые охватывают абсолютно всех участников и гостей фестиваля. Первые два дня заявленный Wi-Fi не работал или работал очень-очень медленно. Каналы интернет-трафика у сотовых операторов тоже забиты по причине большого количества гостей.

По той же самой причине второй день подряд наблюдаются гигантские очереди в столовых для участников. Чтобы зайти в зал, порой можно простоять в очереди 1,5 часа. Вся еда бесплатная, но и другой альтернативы в Олимпийском парке нет. Понятно, что эти неудобства объективны, но время в Сочи на вес золота. Ведь график мероприятий на фестивале очень жесткий.

А уже за рамками фестивальной программы поздно вечером гостей поджидает еще один сюрприз — транспортная проблема. Для участников организован бесплатный проезд в районы города, где они расселены. Накануне вечером в нескольких направлениях время ожидания автобуса превысило все нормы и гости фестиваля брали припоздавший автобус, что называется, штурмом.

Но все эти недочеты вполне объяснимы, а молодежь легко переносит подробные тяготы и лишения. Тем более, что на фестивале очень насыщенная программа. В Сочи приехали гости с громкими именами — все заявленные на ближайшее время спикеры уже здесь - сразу несколько министров российского правительства, телеведущие федеральных каналов, несколько игроков клуба «Что? Где? Когда?». Много представителей интернет-индустрии и IT-компаний, есть специалисты из Яндекса и Huawei.

В общем, состав спикеров очень сильный. Многие студенты уже находятся в предвкушении интересных встреч.