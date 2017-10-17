Фестиваль молодежи и студентов: как в Сочи объять необъятное?

Ежедневно в парке Олимпийский в Сочи проходят десятки мероприятий, встреч и лекций.

Корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», находящийся сейчас в Сочи, сообщает, что 16 сентября здесь стартовал турнир Международной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Из участников фестиваля, представляющие корпорации «Росатом» и «Ростех», а также студентов из Германии и Мадагаскара сформировали команду знатоков. Роль ведущего примерил на себя Балаш Касумов, ему помогал Алесь Мухин. Вопросы «знатокам» задавались в свойственной клубу ироничной манере, они охватывали сферы политики, искусства, истории и культуры разных стран.

Первая игра клуба «Что? Где Когда?» в формате молодежного фестиваля завершилась со счетом 6:5 в пользу «знатоков». Аккурат к финалу этой игры в клуб вошел Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, а по совместительству и глава оргкомитета фестиваля немного посмотрел на сам процесс игры и похвалил сборную команду фестиваля.

Перед самым уходом он поделился своими впечатлениями.

- Я люблю игру «Что? Где? Когда?» и всегда болею за тех, кто демонстрирует не только знания и эрудицию, но и способен в экстремальной ситуации «вытащить» свою команду за счет находчивости и интеллекта», - заявил Сергей Кириенко.

В этот же день на одной из площадок фестиваля состоялась встреча с генеральным продюссером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки. Вместе со студентами она обсудила проблемы рейтинга в спорте. С подачи участников разговора ей пришлось говорить и на тему необходимости изменения формата классического спорта для того, чтобы сделать его более смотрибельным и популярным. И, пожалуй, самым главным, особенно после прошедшей днем ранее «Битвы роботов», стал вопрос о киберспорте: можно ли считать его полноценным видом спорта?

А на открытии площадки «Библиотека будущего» блистали Сергей Лукьяненко и Олег Рой. Авторы отечественных бестселлеров говорили о высокой конкурентной среде в чтении. Например, авторов «Дозоров» заявил, что не смотря ни на что, бумажная книга продолжает жить! Зал дружно зааплодировал — студенты подтвердили, что молодежь сегодня активно читает книги, правда не всегда на бумаге. А на вопрос спикеров: что читаете? Из зала понеслось: Оруэлла, Замятина, еще ряд фамилий. Но что самое интересное - среди этих выкриков громко прозвучало: русская классика!

Участники фестиваля пообщались и с Анатолием Вассерманом. Известный публицист и телеведущий, победитель интеллектуальных игр говорил о важных и умных вещах. Он в частности говорил о необходимости навыков письма. Это развивает мелкую моторику пальцев и тренирует мозг. Это важно в раннем детстве, а вот пользоваться гаджетами до 10 лет детям не следует. Впрочем, аудитория на это реагировала очень вяло, некоторые участники откроенно клевали носом.

Ну, и на десерт — большой концерт известного джазового исполнителя Игоря Бутмана. Вместе со своим джаз-бендом он выступал больше часа на главной сцене форума «Medals Plaza» перед многочисленными, не смотря на ветер и холод, зрителями. Уже далее в рамках SochiJazzFestival выступили и другие джазовые музыканты.