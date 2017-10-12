Обманутые дольщики Волжского рассказали о своей депрессии

Обманутые дольщики жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» в Волжском неожиданно стали участниками модного интернет-флешмоба #faceofdepression.

Поделиться историями о своей «депрессии» по поводу недостроенных домов и несуществующих квартир, за которые приходится платить ипотеку, их побудила супруга арестованного директора компании-застройщика «Классик».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк», всё началось с публикации жены Василия Боровцова в соцсети «ВКонтакте». Супруга гендиректора АО «Классик», который сейчас находится в СИЗО по подозрению в нецелевом расходовании средств дольщиков, решила поделиться с подписчиками рассказом о своём тяжёлом эмоциональном состоянии. «Вам не понять, что творится в моей душе, и вы даже не догадываетесь, что я чувствую, потому что чужую боль нельзя понять и тем более нельзя её прочувствовать», — заявила женщина.

На эту запись неожиданно откликнулись сразу несколько дольщиков «АхтубаСитиПарка». Они заверили супругу г-на Боровцова, что прекрасно разбираются в депрессии, поскольку отсутствие обещанного жилья не очень положительно влияет на настроение и душевное равновесие.

«У меня тоже все рвёт изнутри, потому что у меня проблемы, которые создал ваш муж. Теперь у нас ничего нет», — написала одна из дольщиц. «Мою депрессию с лица может снять только моя маленькая квартира, за которую мы отвалили все наши сбережения и влезли в ипотеку на 17 лет, а жить приходится в съёмной квартире. Очень и очень тяжело жить с мыслью, что мы подарили кому-то 2 миллиона», — отметила другая пользовательница. К внезапно образовавшемуся «флешмобу» присоединились и несколько других дольщиков: они рассказывали, как тяжело оставаться без жилья многодетным семьям и родителям детей-инвалидов, а также напоминали, что за их проблемы в ответе именно Василий Боровцов.

Стоит отметить, что супруга г-на Боровцова ответила каждому «отметившемуся» во флешмобе дольщику, прежде чем предусмотрительно отключить возможность комментирования. Женщина заявила, что уверена в невиновности своего мужа. По её словам, Василий Боровцов — «здравый и честный человек, который на стороне дольщиков», а правоохранительные органы допустили ошибку, отправив его в СИЗО. «Главная ошибка обвинения в том, что не мой муж руководил строительством, были другие руководители, которые умудрились «запороть» такой грандиозный проект», — написала жена подследственного.