Обманутые дольщики провели пикет возле администрации Волжского

Обманутые дольщики недостроенного жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» в Волжском продолжают попытки привлечь внимание властей к своим проблемам. На минувших выходных один из них провёл одиночный пикет возле здания городской администрации.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк», мужчина по имени Александр вышел к мэрии с плакатом, на котором содержалось обращение к целому ряду чиновников — от президента Владимира Путина до депутата Ирины Гусевой, которая сначала обещала помочь дольщикам, а теперь игнорирует их митинги. Всех официальных лиц волжанин просил лишь об одном: обратить внимание на критическое положение горожан, которые по вине недобросовестного застройщика остались без денег и жилья. Обещанных квартир в проблемном жилом комплексе в течение двух лет ждёт 221 семья.

— Я обманутый дольщик «АхтубаСитиПарк». Провожу данный пикет с целью привлечения власти для решения нашей проблемы. Вот уже два года мы ждём свои квартиры. Нам негде жить! Мы скитаемся по съёмным квартирам. Некоторые живут в гаражах. Многие семьи многодетные, — рассказал Александр. — Просим власть оказать содействие в поиске инвестора с целью достройки нашего дома.

Фото: vk.com/dolschikivo

Протестная акция, как отметили представители инициативной группы дольщиков, прошла спокойно, хотя сотрудники правоохранительных органов несколько раз пытались убедить пикетчика свернуть плакат и отправиться с ними в отдел полиции. Впрочем, когда к Александру подошёл журналист с просьбой дать комментарий, стражи порядка почему-то стушевались и оставили мужчину в покое.

Дольщики «АхтубаСитиПарка» заявили, что готовы проводить одиночные пикеты возле администрации Волжского каждый день. По их мнению, лишь постоянные протесты могут заставить местные власти наконец заняться поисками инвестора, готового достроить жилой комплекс.