Обманутые дольщики из Волжского провели митинг-маскарад
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на членов инициативной группы дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк», митингующие установили несколько палаток, на каждой из которых был прикреплён листок с «адресом», и устроили «торжественное открытие жилого комплекса». В пародийной «церемонии» участвовали дольщики в масках официальных лиц — губернатора Андрея Бочарова, мэра Волжского Игоря Воронина и других чиновников. Таким образом участники акции в очередной раз призвали власти к реальным действиям и поискам нового инвестора, готового завершить строительство домов.
Хотя повод для проведения митинга был печальным, — многие дольщики, потерявшие свои сбережения по вине недобросовестных застройщиков, вынуждены платить ипотеку за несуществующее жильё, ютиться на съёмных квартирах или даже в гаражах, — со стороны акция напоминала театрализованное представление. Владельцы квартир в недостроенном жилом комплексе изображали бурную радость по поводу «долгожданного заселения» в палатки и приветствовали «представителей власти» аплодисментами.
Оценят ли чиновники горькую иронию оставшихся без денег и жилья волжан, пока неизвестно. Напомним, предыдущую крупную акцию обманутых дольщиков, состоявшуюся в центре Волгограда, не посетил никто из приглашённых официальных лиц — поддержку протестующим оказал только депутат Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов.
Напомним, в настоящее время в регионе расследуются пять уголовных дел, связанных с растратой средств дольщиков. Арестованы руководители проекта «Парк Европейский» и «Доминант», «АхтубаСитиПарк», «Юниж-Строй». В середине сентября губернатор Андрей Бочаров лично побывал на некоторых объектах незавершенного строительства. И в тот же день региональные парламентарии обсудили проблему дольщиков в рамках заседания Волгоградской областной Думы. Как было озвучено на парламентском часе, 450 дольщиков должны въехать в свои квартиры до конца этого года.
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