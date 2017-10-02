Обманутые дольщики из Волжского провели митинг-маскарад

Необычную протестную акцию провели на минувших выходных обманутые дольщики жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» в Волжском. Горожане вышли на митинг в масках представителей власти, упорно игнорирующих их проблемы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на членов инициативной группы дольщиков ЖК «АхтубаСитиПарк», митингующие установили несколько палаток, на каждой из которых был прикреплён листок с «адресом», и устроили «торжественное открытие жилого комплекса». В пародийной «церемонии» участвовали дольщики в масках официальных лиц — губернатора Андрея Бочарова, мэра Волжского Игоря Воронина и других чиновников. Таким образом участники акции в очередной раз призвали власти к реальным действиям и поискам нового инвестора, готового завершить строительство домов.

Хотя повод для проведения митинга был печальным, — многие дольщики, потерявшие свои сбережения по вине недобросовестных застройщиков, вынуждены платить ипотеку за несуществующее жильё, ютиться на съёмных квартирах или даже в гаражах, — со стороны акция напоминала театрализованное представление. Владельцы квартир в недостроенном жилом комплексе изображали бурную радость по поводу «долгожданного заселения» в палатки и приветствовали «представителей власти» аплодисментами.

Оценят ли чиновники горькую иронию оставшихся без денег и жилья волжан, пока неизвестно. Напомним, предыдущую крупную акцию обманутых дольщиков, состоявшуюся в центре Волгограда, не посетил никто из приглашённых официальных лиц — поддержку протестующим оказал только депутат Волгоградской областной Думы Михаил Таранцов.