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Бочаров потребовал скорее завершить подготовку коммунальной техники к зиме
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Бочаров потребовал скорее завершить подготовку коммунальной техники к зиме

Сегодня, 14:41ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области/ volgograd.ru
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