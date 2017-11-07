Бочаров потребовал скорее завершить подготовку коммунальной техники к зиме

Во вторник, 7 ноября, главной темой оперативного совещания у губернатора Волгоградской области стала подготовка техники и дорожных служб к работе в зимний период.

Глава региона подчеркнул, что в этом году автопарк предприятий, задействованных в поддержании порядка на улицах и местах общего пользования, существенно пополнился новой дорожной техникой.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», например, волгоградское МБУ «Северное» благодаря поддержке региона этой весной получило более 50 единиц новой спецтехники для обслуживания и ремонта дорог, в том числе 10 комбинированных дорожных машин (КДМ) для использования жидкого реагента, 4 подметально-уборочных машины, три 20-тонных КамАЗа для вывоза снега и пескоразбрасывающие установки на тракторы.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области, volgadmin.ru

Теперь, по словам губернатора Андрея Бочарова, основная задача успеть подготовить всю имеющуюся дорожную технику к борьбе со снегом и гололедом.

«Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку к зимнему периоду эксплуатации как самой техники, так и дополнительного специального оборудования, проверить готовность дорожно-уборочных машин и запасов материальных средств», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как сообщает пресс-служба администрации области, глава региона также дал задание провести комплексные тренировки в муниципальных образованиях по работе в зимних условиях с привлечением сил и средств МЧС, воинских соединений, дислоцированных на территории региона, а также хозяйствующих субъектов. По итогам этих мероприятий будут составлены акты о готовности к работе в зимних условиях.

В этом году 69 единиц современной техники для обслуживания, ремонта и строительства дорог приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета для предприятия «Волгоградавтодор».

Губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания на базе данной организации поставил задачи по дальнейшему развитию региональной дорожной службы.