Бочаров потребовал скорее завершить подготовку коммунальной техники к зиме
Глава региона подчеркнул, что в этом году автопарк предприятий, задействованных в поддержании порядка на улицах и местах общего пользования, существенно пополнился новой дорожной техникой.
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», например, волгоградское МБУ «Северное» благодаря поддержке региона этой весной получило более 50 единиц новой спецтехники для обслуживания и ремонта дорог, в том числе 10 комбинированных дорожных машин (КДМ) для использования жидкого реагента, 4 подметально-уборочных машины, три 20-тонных КамАЗа для вывоза снега и пескоразбрасывающие установки на тракторы.
Теперь, по словам губернатора Андрея Бочарова, основная задача успеть подготовить всю имеющуюся дорожную технику к борьбе со снегом и гололедом.
«Необходимо в кратчайшие сроки завершить подготовку к зимнему периоду эксплуатации как самой техники, так и дополнительного специального оборудования, проверить готовность дорожно-уборочных машин и запасов материальных средств», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Как сообщает пресс-служба администрации области, глава региона также дал задание провести комплексные тренировки в муниципальных образованиях по работе в зимних условиях с привлечением сил и средств МЧС, воинских соединений, дислоцированных на территории региона, а также хозяйствующих субъектов. По итогам этих мероприятий будут составлены акты о готовности к работе в зимних условиях.
В этом году 69 единиц современной техники для обслуживания, ремонта и строительства дорог приобретены в лизинг на средства субсидии областного бюджета для предприятия «Волгоградавтодор».
Губернатор Андрей Бочаров в ходе выездного совещания на базе данной организации поставил задачи по дальнейшему развитию региональной дорожной службы.
Напомним, что с 1 ноября с переходом на зимний режим обслуживания началось круглосуточное дежурство работников Упрдор «Азов» (входит в структуру Росавтодора) на федеральных трассах в Волгоградской области. Для борьбы со снегом будет задействовано 35 единиц коммунальной спецтехники.
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