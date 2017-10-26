В Волгограде коммунальщики подготовили к зиме 80 процентов спецтехники

Волгоградские коммунальщики завершают процесс переоборудования комбинированных дорожных машин (КДМ). Всего к зимнему периоду предстоит подготовить 120 единиц специализированной техники.

На сегодня уже около 80 процентов техники готово для уборки снега на автомагистралях. Поливомоечные машины были преобразованы в песко-разбрасывающие и снегоуборочные, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

По словам коммунальщиков, в достаточном количестве имеется и противогололедный реагент. Запас песко-соляной смеси составляет 36 тысяч тонн.

Общая протяженность автомобильных дорог в Волгограде – более 2 тысяч километров. Работы по их содержанию осуществляют МБУ «Северное», отвечающее за Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, Центральный районы, и МУП «ДСЭР Советского района Волгограда», обслуживающее Ворошиловский, Советский, Кировский и Красноармейский районы.

Фото: Пресс-служба администрации Волгограда, volgadmin.ru

«Готовятся к зиме самоходные машины – лаповые и фронтальные погрузчики, многофункциональные машины на базе МТЗ-82, грейдеры, экскаваторы. Процесс носит системный и комплексный характер. При переоборудовании проводятся полное техобслуживание автомобилей, замена масел, эксплуатационных жидкостей, фильтров, расходных материалов, автошин. Все это позволит обеспечить максимальную надежность техники на линии», – рассказал руководитель службы главного механика МБУ «Северное» Сергей Калинин.

МБУ «Северное» благодаря поддержке региона этой весной получило более 50 единиц новой спецтехники для обслуживания и ремонта дорог, в том числе 10 КДМ для использования жидкого реагента, 4 подметально-уборочных машины, три 20-тонных КамАЗа для вывоза снега, пескоразбрасывающие установки на тракторы.

Всего в распоряжении предприятия «Северное» более 40 КДМ, 20 единиц тракторной техники, 10 автосамосвалов.

Фото: Пресс-служба администрации Волгограда, volgadmin.ru