Упрдор «Азов» задействует зимой на волгоградских трассах 35 спецмашин

С 1 ноября ФКУ Упрдор «Азов», подведомственное Росавтодору, перейдет на зимний режим обслуживания федеральных дорог общего пользования в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республике Калмыкия.

Для ликвидации последствий снегопадов и гололедицы дорожники задействуют 217 единиц техники: в Ростовской области – 106, в Республике Калмыкия – 76, в Волгоградской области – 35. В нашем регионе в зоне ответственности Управления находится 262,15 км автодорог, что намного меньше, чем у соседей (в Калмыкии – 495,019 км, в Ростовской области – 347,78 км).

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Азов» Инна Манафова, механизированный парк Управления укомплектован комбинированными дорожными машинами, погрузчиками, автогрейдерами, бульдозерами. Вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать и координировать работу бригад.

К зиме подрядные организации в целом заготовили 102 тысяч тонн противогололедных материалов, в основном пескосоляной смеси. Из них почти 29 тыс. тонн предназначены для Волгоградской области.

Реагенты размещены на специализированных базах, среднее расстояние между которыми составляет 46 км. Это позволит своевременно производить загрузку техники и обработку дорожного покрытия.

Диспетчеры Управления, механизаторы и водители техники, которые будут выходить на очистку дорог, обеспечены служебными сотовыми телефонами, что должно повысить оперативность и согласованность действий в случае ЧС. Круглосуточное дежурство дорожников на федеральных трассах продлится до самой весны.

По настоянию начальника ФКУ Упрдор «Азов» Владимира Рожкова, особое внимание уделено условиям работы водителей. Базы, где между сменами будут они находиться, обеспечены теплом, горячей едой и местами для отдыха.