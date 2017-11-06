Прививочная кампания в Волгоградской области вышла на финальный этап
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививки от гриппа получили уже более 1 млн человек, в том числе почти 303 тысячи детей. При этом за счёт работодателей вакцинацию прошла лишь незначительная часть волгоградцев – только 13,8 тысячи человек. Медики напоминают, что прививки от гриппа можно делать до наступления эпидемического подъёма, и советуют местным компаниям активнее обеспечивать защиту сотрудников от вируса.
Ни одного случая гриппа в Волгоградской области пока не выявлено. Заболеваемость ОРВИ держится на привычном для этого времени года уровне и находится на 43% ниже эпидемического порога. Тем не менее представители Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности – тщательно мыть руки, регулярно проветривать и проводить влажную уборку, есть как можно больше продуктов с витамином C, как следует высыпаться и вести здоровый образ жизни.
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