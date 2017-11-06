Прививочная кампания в Волгоградской области вышла на финальный этап

В Волгоградской области постепенно завершается кампания по вакцинации от гриппа. Уровень иммунизации населения уже превысил запланированный показатель в 40%.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день прививки от гриппа получили уже более 1 млн человек, в том числе почти 303 тысячи детей. При этом за счёт работодателей вакцинацию прошла лишь незначительная часть волгоградцев – только 13,8 тысячи человек. Медики напоминают, что прививки от гриппа можно делать до наступления эпидемического подъёма, и советуют местным компаниям активнее обеспечивать защиту сотрудников от вируса.