Здоровый рынок: сколько стоят российские вакцины от гриппа

В этом году волгоградцам угрожают сразу три штамма гриппа: «Гонконг», «Мичиган» и «Брисбен». С ними горожане столкнутся в январе-феврале. Но чтобы сформировать «иммунную прослойку», прививочную кампанию начали проводить ещё в самом начале осени — и впервые с использованием только российских вакцин.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на программу «Бизнес-вектор» канала РБК, сейчас в России работают десять компаний, специализирующихся на производстве вакцин, в том числе три иностранных. Производство отечественных препаратов для прививок от гриппа — одно из приоритетных направлений развития здравоохранения, но ему препятствует ряд проблем.

В первую очередь это стоимость: сегодня нет никаких предпосылок к тому, чтобы в России были самые дешёвые вакцины. При нынешнем уровне цен фармацевтическим компаниям просто невыгодно модернизировать производство препаратов против гриппа. Вторая значимая трудность — невозможность простого копирования западных технологий: ведь в основе любой вакцины лежит тот или иной штамм вируса, а зарубежные препараты чаще всего не содержат штаммы, «актуальные» для России.

— Это один из сложнейших сегментов в производстве препаратов. У вакцин долгосрочный период производства, от 12 до 36 месяцев, и естественно, что это требует очень серьёзных затрат, — говорит Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Объём российского рынка вакцин оценивается в 15 млрд рублей. На 85% выбор препаратов зависит от национального календаря профилактических прививок, который включает всего двенадцать инфекций. По большей части заболеваний вакцинируют только детей — исключение составляет грипп, регулярно прививаться от которого рекомендуют всем. Соответственно, и затрат на вакцинацию в данном случае требуется больше. В прошлом году на прививки от гриппа из федерального бюджета было выделено 4,8 млрд рублей.

Фото: "Бизнес-Вектор", РБК

По словам экспертов, вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от вируса. Даже получивший прививку человек вполне может заразиться гриппом — просто он перенесёт болезнь легче и без осложнений. Тот же, кто не был вакцинирован, рискует «обзавестись» пневмонией, которая при отсутствии срочного лечения чревата летальным исходом. Именно поэтому прививочная кампания и ведётся так активно по всей стране: на данный момент в России вакцинированы без малого 35 млн человек.

Учитывая такой размах прививочной кампании, производители вакцин стремятся снизить расходы на производство препаратов и разработать более современные продукты, способные лучше справляться с разными видами вируса. К примеру, на предприятии «Петровакс», которое выпускает вакцину «Гриппол плюс», сейчас рассматривают возможность создания «универсальной» прививки, содержащей сразу четыре штамма гриппа. Компания уже вложила в исследования свыше 70 млн рублей и рассчитывает в ближайшие годы инвестировать ещё около 100 миллионов. Четырёхвалентную вакцину планируется вывести на рынок уже в следующем году, но на то, чтобы её выпуск начал окупаться, потребуется немало времени — по оценкам руководства предприятия, до десяти лет. Ситуацию осложняет тот факт, что единый поставщик вакцин для Минздрава, компания «Нацимбио», при выборе поставщиков отдаёт предпочтение собственным дочерним структурам; это лишает многие фармацевтические фирмы стимула участвовать в борьбе за госзакупки. Любопытно, что при этом половина препаратов, закупаемых в рамках реализации национального календаря прививок, основана на иностранном сырье.

Российским производителям вакцин приходится активно конкурировать с зарубежными компаниями — в противном случае им просто не выжить. Для этого им нужно придерживаться одной из двух стратегий: либо «брать качеством», выпуская препараты, более подходящие для местного рынка, либо демпинговать, обеспечивая повышение объёма сбыта за счёт снижения цен. Как бы то ни было, пока что отечественные фармацевты проигрывают иностранным — их продукцию медучреждения приобретают менее охотно.

— Мы занимаемся продажей исключительно вакцин иностранного производства региональным медицинским учреждениям. Все препараты производятся за границей, доставляются также из-за рубежа, — пояснили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в ГУП «Бакпрепарат», которое осуществляет оптовую торговлю вакцинами в Волгоградской области. — Средняя стоимость одной дозы вакцины от гриппа — около трёхсот рублей. Даже если бы мы перешли на отечественные аналоги, они стоили бы ненамного дешевле, всего рублей на двадцать. Но российские вакцины в наших медучреждениях менее востребованы: на иностранные препараты выше спрос, они считаются более надёжными. Поэтому переходить на российские вакцины никому не выгодно.

Производители вакцин вынуждены считаться и с требованиями ВОЗ. Например, российский институт имени Чумакова в течение шестидесяти лет выпускал «живую» вакцину от полиомелита для детей — пока в прошлом году Всемирная организация здравоохранения не постановила совершать все последующие прививки от этой болезни только с помощью «неживого» препарата. Полного цикла производства «неживой» вакцины от полиомелита в России до сих пор не существует — первые экспериментальные партии могут появиться лишь в следующем году. Дефицит составляет 4 млн доз.

Для массового производства таких препаратов нужны крупные финансовые вложения — не менее 2 млрд рублей. Стоить новая вакцина также будет заметно дороже. Окупить расходы на её производство можно будет разве что за счёт выхода на зарубежный рынок.

Самая «экспортная» из российских вакцин на данный момент — препарат для прививок от жёлтой лихорадки. Институт полиомелита выпускает его в количестве 5 млн доз в год. При производстве вакцины используются обычные куриные яйца, которые заражают вирусом; из них выделяют антиген, лежащий в основе лекарственного средства. Почти все объёмы произведённого препарата идут на экспорт: вакцину активно поставляют в тропические страны.

Видео Видео: фрагмент программы «Бизнес-вектор» на канале РБК, Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Кроме продажи вакцин за рубеж, способов заработать у их производителей немного: цены на препараты, входящие в национальный календарь прививок, не менялись уже шесть лет, тогда как стоимость их выпуска постепенно растёт. В таких условиях компании не видят смысла работать с Минздравом и предпочитают сотрудничать напрямую с ВОЗ.

— Любой производитель заинтересован в том, чтобы знать и быть уверенным в том, что этот объём, который он будет делать в течение 12 или 36 месяцев, будет потом востребован, — признаёт Сергей Катырин.