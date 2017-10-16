Каждый третий житель Волгоградской области получил прививку от гриппа

На сегодняшний день уже почти 787 тысяч жителей Волгоградской области сделали бесплатную прививку против гриппа. Это 31% от общей численности населения региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, среди тех, кто уже прошёл вакцинацию, — более 137 тысяч детей и 5 тысяч беременных. Работодатели региона за собственный счёт обеспечили иммунизацию 2,2 тысячи сотрудников.

По словам медиков, на данный момент эпидемия гриппа волгоградцам пока не угрожает. Уровень заболеваемости ОРВИ не превышает средних показателей за последние годы. С наступлением холодной и сырой погоды жителям Волгоградской области следует опасаться в первую очередь не гриппа, а похожих на него по симптомам респираторных вирусов, к которым возникает только кратковременный иммунитет. К этой категории относятся риновирусы, аденовирусы, парагрипп и так далее; все эти заболевания также передаются воздушно-капельным путём, поражают дыхательную систему и чреваты осложнениями.

Чтобы избежать типично осенних болезней, специалисты рекомендуют волгоградцам регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, чаще мыть руки, есть как можно больше продуктов с витамином C, а также по возможности избегать больших скоплений людей (в том числе в общественном транспорте).