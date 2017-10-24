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За минувшую неделю в регионе от гриппа привились более 40 тысяч человек
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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За минувшую неделю в регионе от гриппа привились более 40 тысяч человек

Сегодня, 16:15ОбществоСтанислав ЛопатинФото: doctorpiter.ru
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