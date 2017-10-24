За минувшую неделю в регионе от гриппа привились более 40 тысяч человек

В Волгоградской области профилактической вакцинацией от гриппа уже охвачено почти треть жителей.

Как сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, в настоящее время привито 827,3 тыс. человек, из них более 5 тыс. беременных женщин и 145,8 тыс. детей. Количество привитых жителей региона за неделю увеличилось более чем на 40 тысяч.

В ведомстве пояснили, что в целях обеспечения максимальной индивидуальной и коллективной защиты рекомендуется привить не менее 75% сотрудников коллектива, а в целом по области – 40% от общей численности населения.

Сейчас в медицинские учреждения Волгоградской области поступила последняя партия противогриппозных вакцин для иммунизации взрослого и детского населения,