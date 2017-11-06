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Освобождение бронекатера из водного плена сняли с высоты птичьего полета
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Освобождение бронекатера из водного плена сняли с высоты птичьего полета

Сегодня, 15:13ОбществоВиталий КошелевФото: Drone Ca.St Studio
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