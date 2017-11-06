Освобождение бронекатера из водного плена сняли с высоты птичьего полета
Панорамные виды позволяют увидеть масштабность операции, которая продолжается уже три недели, а накануне вступила в свою завершающую стадию. Водолазы, предварительно расчистив контуры судна специальными насосами, завели под него широкие стропы – так называемые полотенца и начали подъем. После того, как удалось преодолеть вакуумный эффект и оторвать бронекатер от песка, возникла новая проблема. Из-за сильного повреждения кормовой части нет гарантии, что судно ляжет на баржу единой конструкцией.
Как удалось выяснить корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», в данный момент операция по погрузке БК-31 на баржу продолжается. При благоприятном раскладе работы будут завершены уже сегодня.
Напомним, что катер уже обследован сотрудниками МЧС на наличие взрывоопасных предметов. В общей сложности во время подготовительных работ из- под воды, а затем уже после подъема из отсеков достали 2 винтовки, пулемет, обгоревшие каски, другие части военного обмундирования – солдатские сапоги, а также боеприпасы.
После погрузки катера на баржу его доставят его на судоремонтный завод, где БК-31 восстановят. Затем, скорее всего, его установят на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.
Отметим, что в общей сложности три бронекатера помогали красноармейцам оборонять Сталинград. Судьба одного остается неизвестной, а еще один катер с бортовым номером БК-13 установлен возле музея-панорамы «Сталинградская битва».
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