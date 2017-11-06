Освобождение бронекатера из водного плена сняли с высоты птичьего полета

Пока специалисты по подъему бронекатера БК-31 ломают голову на тем, как с наименьшими повреждениями перенести раненое немецким снарядом, а главное - временем, судно на баржу, волгоградские видеографы сняли эпичное видео с высоты птичьего полета.

Панорамные виды позволяют увидеть масштабность операции, которая продолжается уже три недели, а накануне вступила в свою завершающую стадию. Водолазы, предварительно расчистив контуры судна специальными насосами, завели под него широкие стропы – так называемые полотенца и начали подъем. После того, как удалось преодолеть вакуумный эффект и оторвать бронекатер от песка, возникла новая проблема. Из-за сильного повреждения кормовой части нет гарантии, что судно ляжет на баржу единой конструкцией.

Видео Видео: Drone Ca.St Studio, https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UnqQaWP7FPQ

Как удалось выяснить корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», в данный момент операция по погрузке БК-31 на баржу продолжается. При благоприятном раскладе работы будут завершены уже сегодня.

Напомним, что катер уже обследован сотрудниками МЧС на наличие взрывоопасных предметов. В общей сложности во время подготовительных работ из- под воды, а затем уже после подъема из отсеков достали 2 винтовки, пулемет, обгоревшие каски, другие части военного обмундирования – солдатские сапоги, а также боеприпасы.

После погрузки катера на баржу его доставят его на судоремонтный завод, где БК-31 восстановят. Затем, скорее всего, его установят на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.