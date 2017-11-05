Операция по подъему бронекатера в акватории Волги затянулась

Бронекатер БК-31, героически погибший вместе с капитаном 9 октября 1942 года в районе воложки Куропатка возле острова Голодный (5 из 13 членов его команды тогда были ранены) еще сутки проведет в водном плену.

Состояние элементов конструкции БК-31 не позволяет в данный момент безопасно погрузить его на подошедшую баржу. Особенно пострадала корма бронекатера – именно в эту часть прямо в машинное отделение угодил немецкий артиллерийский снаряд.

Специалисты фирмы, занимающейся подъемом водной боевой машины, решили провести дополнительные работы по очистке отсеков БК-31 от песка и ила, чтобы снизить его вес. Под водой качественную «уборку» судна было сделать проблематично.

Катер уже обследован сотрудниками МЧС на наличие взрывоопасных предметов. В общей сложности во время подготовительных работ из-под воды, а затем, уже после подъема, из отсеков достали 2 винтовки, пулемет, обгоревшие каски, другие части военного обмундирования – солдатские сапоги, а также боеприпасы. Водолазы, проводившие подготовительные работы перед подъемом, также рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что бронекатер за десятилетия нахождения в воде то полностью замывало, то наоборот отмывало песком. Кроме того, силою течения его значительно отнесло от места затопления. А последнее время БК-31 лежал аккурат на деревянном баркасе – его части водолазы также извлекали из воды при подъеме.

Завершающая фаза операции по подъему назначена на завтра на первую половину дня. Катер погрузят на баржу, а она доставит его на судоремонтный завод, где бронекатер восстановят. Затем, скорее всего, БК-31 установят на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.