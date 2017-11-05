Над поверхностью воды показалась рубка бронекатера БК-31

В Волгограде продолжаются работы по подъему затонувшего в октябре 1942 года советского бронекатера БК-31.

В настоящее время плавучий кран начал медленно поднимать катер за троссы. До этого в течении двух недель водолазы специальными насосами размывали песок вокруг лежащего на дне Волги катера. Сегодня утром под днище катера были заведены специальные "полотенца". И вот подъем начался.