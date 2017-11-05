Над поверхностью воды показалась рубка бронекатера БК-31
Сегодня, 14:28ОбществоСергей МатанцевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В Волгограде продолжаются работы по подъему затонувшего в октябре 1942 года советского бронекатера БК-31.
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Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru
В настоящее время плавучий кран начал медленно поднимать катер за троссы. До этого в течении двух недель водолазы специальными насосами размывали песок вокруг лежащего на дне Волги катера. Сегодня утром под днище катера были заведены специальные "полотенца". И вот подъем начался.
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