Поднятый со дна Волги бронекатер БК-31 будет полностью восстановлен
Катер БК-31 затонул 9 октября. После прямого попадания немецкого снаряда он загорелся и сел на мель в районе воложки Куропатка возле острова Голодный. В дальнейшем катер затонул, и за 75 лет его затянуло песком и илом.
Сегодня к 15 часам дня все основные работы по подъему катера были закончены. В настоящее время 2 плавучих крана удерживают катер на уровне поверхности реки. Над водой виднеется палуба и возвышается рубка. Сзади видно машинное отделение – там явно произошел взрыв после попадания снаряда. Большая трещина идет по борту и палубе до кормы.
Водолазы, обследовавшие катер, рассказали, что рычаг управления был выставлен на полный ход, а весь правый борт катера избит осколками. То есть катер неоднократно находился под обстрелом вражеской авиации и артиллерии.
До прибытия специальной баржи катер так и будет находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что специалисты опасаются его возможного разрушения – все-таки 75 лет в воде сказываются на состоянии брони.
Кроме того, катер обследуют еще и сотрудники МЧС на наличие взрывоопасных предметов. Ведь на его борту могут находится мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.
В дальнейшем катер на барже доставят на судоремонтный завод в городе Краснослободске, где его восстановят, а затем, скорее всего, установят на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.
Напомним, точно такой же катер с бортовым номером БК-13 установлен возле музея-панорамы «Сталинградская битва».
Из неофициальных источников корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» стало известно, что в акватории Волги напротив Центрального района в затопленном состоянии находятся еще как минимум 5 катеров и судов Волжской военной флотилии.
+7 937 708 14 50