Поднятый со дна Волги бронекатер БК-31 будет полностью восстановлен

Завершается подъем бронекатера БК-31 со дна Волги прямо напротив центра Волгограда. В этих местах - и на берегу, и в акватории реки - осенью 1942 года шли ожесточенные бои за город Сталинград.

Катер БК-31 затонул 9 октября. После прямого попадания немецкого снаряда он загорелся и сел на мель в районе воложки Куропатка возле острова Голодный. В дальнейшем катер затонул, и за 75 лет его затянуло песком и илом.

Сегодня к 15 часам дня все основные работы по подъему катера были закончены. В настоящее время 2 плавучих крана удерживают катер на уровне поверхности реки. Над водой виднеется палуба и возвышается рубка. Сзади видно машинное отделение – там явно произошел взрыв после попадания снаряда. Большая трещина идет по борту и палубе до кормы.

Водолазы, обследовавшие катер, рассказали, что рычаг управления был выставлен на полный ход, а весь правый борт катера избит осколками. То есть катер неоднократно находился под обстрелом вражеской авиации и артиллерии.

До прибытия специальной баржи катер так и будет находится в подвешенном состоянии. Дело в том, что специалисты опасаются его возможного разрушения – все-таки 75 лет в воде сказываются на состоянии брони.

Кроме того, катер обследуют еще и сотрудники МЧС на наличие взрывоопасных предметов. Ведь на его борту могут находится мины и снаряды времен Великой Отечественной войны.

В дальнейшем катер на барже доставят на судоремонтный завод в городе Краснослободске, где его восстановят, а затем, скорее всего, установят на постаменте в качестве памятника. Но пока решение по этому вопросу окончательно не принято.

Напомним, точно такой же катер с бортовым номером БК-13 установлен возле музея-панорамы «Сталинградская битва».