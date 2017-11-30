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Штаб Навального вернул спонсору пожертвование в 50 тысяч рублей
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Штаб Навального вернул спонсору пожертвование в 50 тысяч рублей

Сегодня, 10:53ПолитикаНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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