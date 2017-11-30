Штаб Навального вернул спонсору пожертвование в 50 тысяч рублей

Штаб оппозиционера Алексея Навального, претендующего на участие в президентских выборах, вернул пожертвование на сумму в 50 тысяч рублей москвичу Михаилу Костенко. Такое решение принял Савёловский районный суд Москвы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на РИА «Новости», на данный момент оглашена только резолютивная часть решения. Ответчиком на суде выступал глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков; сам оппозиционный политик фигурировал в деле как третье лицо и на заседание не пришёл.

Михаил Костенко требовал вернуть ему пожертвование в избирательный фонд Алексея Навального, утверждая, что был введён в заблуждение. По словам истца, на момент внесения 50 тысяч рублей в фонд он не знал о судимости оппозиционера, из-за которой тот не может участвовать в выборах. После этого Костенко обратился в суд, поскольку счёл сбор пожертвований в такой ситуации «необоснованным обогащением».

Следует отметить, что сторонники Навального вернули пожертвование практически сразу после полученного обращения, не дожидаясь решения суда. Сами представители штаба сочли действия Костенко провокацией и заявили, что добровольно перечислят ему «спорную» сумму. Тем не менее это первый случай за всю кампанию Навального, когда его штаб согласился с поданным судебным иском.

По мнению ряда политологов, добровольно вернув пожертвование москвичу, штаб оппозиционера фактически подтвердил, что Навальный не будет зарегистрирован на выборах 2018 года. Политик, сделавший имя на громких антикоррупционных расследованиях, имеет непогашенную судимость по так называемому «делу Кировлеса»: он приговорён к условному заключению сроком на пять лет и, в соответствии с нормами российского законодательства, не вправе баллотироваться в президенты. Хотя Навальный активно ведёт кампанию и проводит масштабные митинги в свою поддержку (акция в Волгограде в начале ноября собрала порядка 600 человек), реальные шансы на то, что его допустят к выборам, ничтожно малы. Похоже, сейчас это уже признаёт даже сам штаб оппозиционера.