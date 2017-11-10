Навальный уклонился от вопроса о своём знакомстве с реалиями Волгограда

В Волгоград прибыл известный оппозиционер Алексей Навальный. За время своего визита он успел прогуляться по Центральной набережной и выступить в прямом эфире на местном отделении радиостанции «Эхо Москвы».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», популярный блогер, известный своими антикоррупционными расследованиями и намерением баллотироваться в президенты России, прилетел в город-герой в 10:40. По словам очевидцев, Алексей Навальный вёл себя скромно и сдержанно. Позже он был замечен на Набережной имени 62-й Армии, где прогуливался вместе с несколькими единомышленниками.

«Экскурсия» Навального по центру города оказалась недолгой: уже в 13:00 блогер вышел в эфир на радио «Эхо Москвы — Волгоград». Оппозиционер в очередной раз подтвердил свои президентские амбиции и заявил, что его штаб в Волгограде «ведёт огромную и очень важную работу», вследствие чего не может размениваться на подготовку пресс-релизов и общение с журналистами. Очевидно, под этой титанической работой Алексей Навальный имел в виду проведение митингов — наподобие того, который состоялся на площади Ленина в начале октября и собрал не более ста тридцати человек.

От ответа на вопрос ведущей о том, известна ли оппозиционеру текущая политическая повестка Волгограда, Алексей Навальный технично уклонился. Он назвал себя «нормальным федеральным политиком», который знает обо всём, что происходит в российских регионах, включая Волгоградскую область. Однако при этом борец с коррупцией не привёл никаких примеров, которые свидетельствовали бы о его реальном знакомстве с местной спецификой, ограничившись ремаркой о критическом состоянии многих промышленных предприятий.