Акция сторонников Навального в центре Волгограда прошла без происшествий

В отличие от акций сторонников оппозиционера Алексея Навального в других российских городах, согласованный с властями массовый пикет на площади Ленина в Волгограде прошёл спокойно и без задержаний.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», акция началась в 18:00 и продлилась около часа. Её участники собрались возле памятника Ленину в центре города; многие из них держали российские триколоры и воздушные шары с символикой предвыборной кампании Навального. Некоторые «завсегдатаи» протестных мероприятий пришли с плакатами, на которых красовались уже знакомые лозунги («Хватит врать и воровать», «Казнокрады, вон из Кремля» и так далее); другие принесли с собой портреты оппозиционера.

Пару раз протестующие начинали нестройным хором петь гимн России. Полицейские наблюдали за ними со стороны, фиксируя всё происходящее на камеру, но не вмешивались: никаких нарушений в ходе акции не произошло. Волгоградские сторонники оппозиции, среди которых были замечены представители непарламентских политических партий, митинговали тихо, мирно и сдержанно.

– Какой-то тихий митинг: не кричат, никто даже ничего не говорит, – удивлялись случайные прохожие, пробираясь сквозь ряды протестующих.

По оценке корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», в акции приняли участие от ста до ста тридцати человек – точное количество митингующих оценить было сложно, поскольку уровень организации мероприятия оставлял желать лучшего. Актив сторонников Навального собрался в кружок вокруг представителей штаба оппозиционера, которые призывали верифицировать подписи в поддержку своего кандидата; часть митингующих выстроилась возле проезжей части с плакатами. Остальные волгоградцы, вышедшие этим вечером на площадь Ленина, разбились на несколько небольших групп и негромко обсуждали политику. Большинство собравшихся составляла молодёжь. Примерно в 18:40 организаторы митинга предупредили участников, чтобы те постепенно готовились расходиться, и протестующие начали мало-помалу покидать площадь.

– Надо думать, если бы сегодня кто-то решил провести митинг против отключения воды, то на него пришло бы вдвое больше людей, чем на акцию в поддержку Навального, – резюмировал политолог Александр Сайгин, наблюдавший за массовым пикетом со стороны.