Можно ли считать Навального «кандидатом от Волгограда»?

Прошедший накануне митинг Алексея Навального оказался, как ни крути, самой заметной протестной акцией в Волгограде за последние полгода. Однако есть подозрения, что её последствия окажутся такими же, что и у всех прочих, – то есть нулевыми.

Что бы ни говорили некоторые «эксперты-политологи», предпочитающие доносить свою крайне ценную точку зрения до широких народных масс с помощью анонимных каналов в мессенджере Telegram, для Волгограда собрать в холодный ноябрьский вечер 600 человек на площади, которая вмещает от силы тысячу – довольно солидное достижение. По массовости митинг Навального заметно превзошёл все последние оппозиционные выступления в областном центре. Проблема в том, что ничего качественно нового его участники так и не услышали.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Речь Навального, – а он, безусловно, хороший оратор, знающий, чем «зацепить» аудиторию, – можно было условно разделить на две части: «федеральную» и «региональную». И если первая из них выглядела относительно обоснованной, то по второй становилось ясно: познания оппозиционера о ситуации в Волгоградской области ограничиваются поверхностным знакомством с материалами местных СМИ.

Не нужно никакой особой подготовки, чтобы раскритиковать в пух и прах рост тарифов (он происходит по всей России), снос торговых павильонов (он идёт везде, где будет проходить ЧМ-2018) и отмену маршруток, о которой активно говорили и писали два года подряд. Да, безусловно, это всё важные проблемы – и, к слову, по их поводу волгоградцы митинговали, собирали подписи и устраивали автопробеги задолго до того, как к процессу подключился Навальный. Спрашивается, где были участники вчерашнего митинга в прошлом году, когда на той же площади Металлургов собирались маршрутчики? Где они были, когда там же протестовали против роста тарифов местные коммунисты? Почему никто из этих граждански активных и политически сознательных студентов и школьников даже ухом не повёл, когда маршрутки реально отменяли, а коммуналка реально дорожала?

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Конечно, я допускаю, что основная часть потенциального электората г-на Навального слишком молода, чтобы самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ, но уж отмену-то транспорта, который каждое утро доставлял их до вузов, эти молодые люди должны были заметить. Однако же они предпочли сделать вид, будто политика городских властей их никак не затронула – а теперь бурно протестуют post factum. Такое ощущение, что представителям поколения YouTube потребовался приезд оппозиционного деятеля из Москвы, чтобы наконец осознать, насколько плохи дела в их родном городе.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Кстати говоря, о проблеме обманутых дольщиков, которых в Волгоградской области несколько тысяч, Алексей Навальный не сказал вообще ни слова. Очевидно, ему было важнее вспомнить про мифический «парк вдов» и поделиться своими мыслями относительно судьбы депутата Милонова. Несмотря на то, что многие тезисы оппозиционера звучат весьма привлекательно, не могу не отметить, что столь слабое знакомство с местной спецификой не делает чести человеку, позиционирующему себя как «кандидата от Волгограда».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Стоит отметить, что и с федеральной повесткой у оппозиционера тоже далеко не всё гладко. Например, возникает вопрос: надолго ли сохранит свою должность гипотетический президент Навальный после первого же теракта на одном из «мирных митингов», которые в случае его победы не будет охранять полиция? Для Волгограда, где ещё жива память о терактах в автобусе, троллейбусе и на вокзале, предотвращение подобных атак – вполне разумная мера, а не повод обвинять стражей порядка в «занятиях ерундой». Сюда же относится практически полное отсутствие теоретических выкладок. Мы даже не знаем, что за «ведущие экономисты» помогали Навальному при составлении его политической программы. Да, харизматичный лидер внесистемной оппозиции обещает победить коррупцию, отдать под суд наиболее одиозных капиталистов и обеспечить всем россиянам минимальную зарплату в 25 тысяч рублей, – но, увы, не рассказывает, каким образом он намерен достичь столь знаменательных успехов.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru