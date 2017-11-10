Политика «федерального» уровня в Волгограде поддержали 600 митингующих

В Волгограде прошёл согласованный с властями митинг известного оппозиционера Алексея Навального. Блогер, получивший известность благодаря своим антикоррупционным расследованиям, попросил жителей города-героя поддержать его президентские амбиции.

Несмотря на неудобное время и промозглую погоду, на площадь Металлургов, где собирались сторонники Навального, пришли, по приблизительной оценке корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру», около 600 человек. Примерно половину из них составляла молодёжь – вчерашние выпускники вузов, студенты и школьники, хотя присутствовали также пенсионеры и люди средних лет. По сравнению с предыдущей акцией, которую приверженцы оппозиционера провели на площади Ленина, митинг оказался намного более многолюдным и гораздо лучше организованным. При этом эксперты отмечают, что для миллионного Волгограда около полутысячи митингующих - капля в море. И это все, что Навальный смог рекрутировать почти из 6 тысяч сторонников и около 1800 волонтеров, которые, по его собственным словам, оказывают ему поддержку в городе-герое.

Кое в чём мероприятие больше напоминало рок-концерт, нежели политическое собрание: перед началом митинга Навальный «вышел в народ», пожав руки своим сторонникам, стоявшим в первых рядах, а позднее активно общался с горожанами уже со сцены. По формату и атмосфере акция заметно отличалась от предыдущих протестных выступлений, организованных последователями оппозиционера в Волгограде.

В начале своего выступления Алексей Навальный поздравил охранявших порядок на митинге полицейских с профессиональным праздником, после чего начал излагать собравшимся свою политическую программу. Борец с коррупцией отметил, что официальная оценка средней зарплаты в Волгоградской области, – 27 тысяч рублей, – имеет мало общего с реальными цифрами, и высказал мнение, что жители региона с развитым индустриальным сектором и процветающим сельским хозяйством должны зарабатывать больше. Оппозиционер пообещал в случае победы на выборах вдвое увеличить бюджетные расходы на образование и медицину, полностью освободить от налогов малый бизнес, прекратить прощать долги другим странам, провести судебную реформу и снизить количество налогов, которые регионы отправляют в Москву.

Затем Навальный перешёл к местным темам, обрушившись с резкой, – и далеко не во всём обоснованной, – критикой на власти Волгограда и области. Хотя в эфире «Эха Москвы» политик не смог конкретно ответить, знаком ли он с волгоградской спецификой, непосредственно на митинге ему удалось затронуть несколько актуальных вопросов. В частности, оппозиционер упомянул о резком росте коммунальных тарифов, сносе торговых павильонов и повсеместной отмене маршрутных такси, тем самым удачно перехватив чужую повестку – за последние полтора года именно эти события становились поводами для наиболее крупных и заметных протестных акций, к которым сторонники Навального отношения изначально не имели. Самопровозглашённый кандидат в президенты допустил и пару «проколов»: например, он в очередной раз обвинил власти Волгограда в уничтожении так называемого «парка вдов», хотя независимые СМИ уже давно доказали несостоятельность данной точки зрения.

Ряд по-настоящему любопытных заявлений Навальный сделал, отвечая на вопросы участников митинга. Так, он пообещал в случае победы на президентских выборах предоставить неприкосновенность Владимиру Путину, выгнать из Госдумы скандально известного депутата Виталия Милонова и распустить Роскомнадзор. Кроме того, оппозиционер заявил, что намерен переписать или аннулировать несколько «антинародных» законов, в том числе отменить закон «О защите чувств верующих». На вопрос о статусе Крыма Навальный ответил максимально уклончиво, сказав, что «эта проблема не решится никогда» и призвав провести на территории полуострова повторный «честный референдум».

Стоит отметить, что в «предвыборных обещаниях» оппозиционного политика было на удивление мало конкретики. Хотя Алексей Навальный утверждал, что полностью победит коррупцию, покончит с бедностью и приструнит олигархов, каким образом он планирует это сделать, так и осталось загадкой. Никаких серьёзных экономических выкладок блогер также не представил.