Волжанки попались Масленникову под горячую руку, когда он резал ножом пиццу
В момент, когда Масленников получил отказ в интимной близости и между участниками компании начал разгораться конфликт, в руке у мужчины был нож - им он пытался разрезать пиццу.
В припадке гнева уголовник полоснул по горлу Дарью Лабутину, а затем убил и вторую подругу, чтобы не оставлять свидетелей.
Затем душегуб расчленил обоих волжанок и надежно спрятал останки тел под землю в лесополосе на ул. Пушкина, где даже кинологи с собаками не смогли их отыскать с первого раза.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в ходе следственного эксперимента Масленников указал место захоронения, сейчас тела уже подняты и направлены на экспертизу.
Пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области предоставила нашему инфорагентству фрагмент видеозаписи, сделанный во время следственного эксперимента в сквере по улице Пушкина, где Масленников закопал останки останки своих жертв.
Отметим, что внешний вид Масленникова за последние три дня заметно изменился. Он былого лоска с фотографий на ориентировках на Масленникова не осталось и следа, на лице появились ссадины и во время избрания меры пресечения в суде подозреваемый выглядел он крайне понуро.
С момента ареста у следователей есть 10 дней, чтобы предъявить Масленникову обвинение в двойном убийстве.
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