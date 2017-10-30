Волжанки попались Масленникову под горячую руку, когда он резал ножом пиццу

Стали известны новые подробности жесткой расправы Масленникова над Дарьей Лабутиной и Ольгой Шапошниковой.

В момент, когда Масленников получил отказ в интимной близости и между участниками компании начал разгораться конфликт, в руке у мужчины был нож - им он пытался разрезать пиццу.

В припадке гнева уголовник полоснул по горлу Дарью Лабутину, а затем убил и вторую подругу, чтобы не оставлять свидетелей.

Затем душегуб расчленил обоих волжанок и надежно спрятал останки тел под землю в лесополосе на ул. Пушкина, где даже кинологи с собаками не смогли их отыскать с первого раза.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в ходе следственного эксперимента Масленников указал место захоронения, сейчас тела уже подняты и направлены на экспертизу.

Пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области предоставила нашему инфорагентству фрагмент видеозаписи, сделанный во время следственного эксперимента в сквере по улице Пушкина, где Масленников закопал останки останки своих жертв.

Видео Видео: СУ СКР по Волгоградской области, Youtube.com/novostivolgograda.ru

Отметим, что внешний вид Масленникова за последние три дня заметно изменился. Он былого лоска с фотографий на ориентировках на Масленникова не осталось и следа, на лице появились ссадины и во время избрания меры пресечения в суде подозреваемый выглядел он крайне понуро.