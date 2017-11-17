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В деле о пожаре на складе на улице Ползунова появились новые подробности
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В деле о пожаре на складе на улице Ползунова появились новые подробности

Сегодня, 10:35ПроисшествияСергей МатанцевФото: facebook.com/profile.php?id=100010649673306
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