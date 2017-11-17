В деле о пожаре на складе на улице Ползунова появились новые подробности

Волгоградцы продолжают обсуждать в социальных сетях крупный пожар, случившийся накануне в Дзержинском районе.

Бывает же такое! В конце прошлой недели ко мне обратились жители по поводу функционирования лакокрасочного «свечного заводика» в Дзержинском районе. Люди жаловались на загрязненность атмосферного воздуха, резкие запахи. Передали мне пакет документов (переписка с Роспотребнадзором, администрацией города, прокуратурой и пр.). Три дня изучала документы - история мутная, сплошные отписки. Есть решение суда в пользу жителей, которое не выполняется. И вот сегодня созвонилась с жителями и договорились завтра в 11 часов встретиться на территории!!! А сегодня пожар, пострадали люди... А ведь если бы все по закону...Наталья Латышевская, известный политик и правозащитник, завкафедрой общей гигиены и экологии в ВолгГМУhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=509571352741183&set=a.318908205140833.1073741834.100010649673306&type=3&theater