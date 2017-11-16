В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар на складе лакокрасочных изделий
Сегодня, 16:20ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: novostivolgograda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня днем в Дзержинском районе областного центра загорелся склад лаков и красок.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 15:53. На ул. Ползунова по всей площади загорелся склад размером 15 на 20 метров, в котором находились лакокрасочные изделия.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На место ЧП прибыли пожарные подразделения 1-го отряда ФПС, а также оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.
Очевидцы в соцсетях сообщают о звуках взрывов на месте пожара. Информация и погибших и пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей