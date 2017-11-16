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В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар на складе лакокрасочных изделий
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар на складе лакокрасочных изделий

Сегодня, 16:20ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: novostivolgograda.ru
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