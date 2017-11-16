В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар на складе лакокрасочных изделий

Очевидцы в соцсетях сообщают о звуках взрывов на месте пожара. Информация и погибших и пострадавших в настоящий момент уточняется, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 15:53. На ул. Ползунова по всей площади загорелся склад размером 15 на 20 метров, в котором находились лакокрасочные изделия.

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