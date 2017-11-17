В Волгограде на месте пожара на складе обнаружен фрагмент тела женщины

Подтвердились сообщения об одном погибшем во время крупного пожара, накануне охватившем склад лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда.

При разборе завалов на месте пожара, который накануне полыхал на улице Ползунова, обнаружены останки одной из работниц - 34-летней женщины. Они очень сильно обгорели, по всей вероятности, именно над погибшей произошло обрушение стены или кровли склада, поэтому пока удалось обнаружить только фрагмент ноги женщины.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по факту гибели человека в результате пожара в складском помещении организована проверка.

В этим минуты спасатели продолжают разбор завалов, сохраняется угроза обрушений, кроме того, в помещениях все залито водой, поэтому пока правоохранители - следователи районного отдела СКР и криминалисты - не могут приступить к кропотливой работе на месте трагедии.