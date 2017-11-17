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В Волгограде на месте пожара на складе обнаружен фрагмент тела женщины
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде на месте пожара на складе обнаружен фрагмент тела женщины

Сегодня, 10:07ПроисшествияВиталий КошелевФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
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