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Спасатели справились с огнем на складе красок в Дзержинском районе
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Спасатели справились с огнем на складе красок в Дзержинском районе

Вчера, 23:26ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области
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