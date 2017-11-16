Спасатели справились с огнем на складе красок в Дзержинском районе

В результате пожара пострадала 27-летняя женщина - с ожогами она доставлена в больницу скорой помощи №25.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 21:11 подразделениям пожарно-спасательной службы удалось ликвидировать открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе г.Волгограда.

ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее сообщало о том, что крупный пожар на складе, расположенном на улице Ползунова, был зарегистрирован спасательным ведомством в 15:33. Огнем оказалось охвачено 300 кв. метров склада, затем площадь пожара увеличилась до 1500 кв. метров.

Пожар был такой силы, что клубы черного дыма были видны даже в Ворошиловском и Тракторозаводском районах, вплоть до Спартановки, сообщают пользователи соцсетей. Также волгоградцы пишут о сильном запахе гари, особенно в центре.

В 17:20 огонь был локализован. После ликвидации открытого огня спасатели вели проливку очагов пожара и разбор конструкций.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

Всего в тушении пожара было задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники. В ГУ МЧС сообщили об одной пострадавшей - женщине 1989 года рождения, с ожогами ее доставили в больницу скорой помощи №25. Однако в местных СМИ уже появились сведения об одном погибшем работнике склада.