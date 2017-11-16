Спасатели справились с огнем на складе красок в Дзержинском районе
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в 21:11 подразделениям пожарно-спасательной службы удалось ликвидировать открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе г.Волгограда.
ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее сообщало о том, что крупный пожар на складе, расположенном на улице Ползунова, был зарегистрирован спасательным ведомством в 15:33. Огнем оказалось охвачено 300 кв. метров склада, затем площадь пожара увеличилась до 1500 кв. метров.
Пожар был такой силы, что клубы черного дыма были видны даже в Ворошиловском и Тракторозаводском районах, вплоть до Спартановки, сообщают пользователи соцсетей. Также волгоградцы пишут о сильном запахе гари, особенно в центре.
В 17:20 огонь был локализован. После ликвидации открытого огня спасатели вели проливку очагов пожара и разбор конструкций.
Всего в тушении пожара было задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники. В ГУ МЧС сообщили об одной пострадавшей - женщине 1989 года рождения, с ожогами ее доставили в больницу скорой помощи №25. Однако в местных СМИ уже появились сведения об одном погибшем работнике склада.
На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.
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