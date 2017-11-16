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Спасатели локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий в Волгограде
Сюжеты:
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Спасатели локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий в Волгограде

Сегодня, 18:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области/ 34.mchs.gov.ru
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