Спасатели локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий в Волгограде

В областном Главке МЧС объявили о локализации пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержиснком районе на площади более 1500 кв. метров

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, очаг возгорания был локализован в 17.20. Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

Как сообщило ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», крупный пожар на складе лакокрасочных изделий, расположенном на улице Ползунова, был зарегистрирован спасательным ведомством в 15.33. В огне оказалась территория в 300 квадратных метров.

Уже после пяти часов стало известно, что площадь возгорания возросла до 1500 кв. метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области, 34.mchs.gov.ru

Первыми на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС по Волгоградской области. В настоящее время в тушении огня задействовано 18 единиц техники и более 50 человек личного состава.

В областном Главке МЧС пока официально сообщили об одном пострадавшем. Информация уточняется.