В Краснослободске переселенцы из аварийных домов справят новоселье повторно

Бывших жильцов аварийных домов, которым предоставили новые квартиры в Краснослободске, вскоре ждёт второе по счёту новоселье. Людей, уже получивших ключи от квартир, попросили подождать месяц, пока в новостройках не наладят отопление.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, сейчас уже отапливаются 145 квартир для переселенцев из 177, но заселять туда жильцов местные власти пока не спешат. Семьи, получившие жилплощадь в новых домах, будут въезжать в квартиры постепенно — в течение ближайшей недели.

— Силами генерального подрядчика заканчиваются пусконаладочные работы по газу. Завтра начинается заселение жильцов, — пояснил Алексей Цуканов, генеральный директор СК «Пересвет-Юг». — Составляются индивидуальные графики заезда на каждый дом и каждую квартиру, что позволит учесть возможности и пожелания граждан по дате и времени заселения.

В начале октября 482 жителя Краснослободска уже справили новоселье в торжественной обстановке: наше издание писало о том, как переселенцы радовались полученным квартирам и отправляли котов исследовать ауру новостроек. Однако вскоре выяснилось, что в домах срочно необходимо доделать некоторые работы. В частности, потребовалось проверить систему отопления и укрепить балконы — о последнем просили сами жильцы. Компания-застройщик пошла навстречу переселенцам и оперативно приступила к работам. Сейчас на объекте задействованы семь бригад рабочих. Как только в дома поступит тепло, а балконы усилят металлоконструкциями, новые собственники смогут беспрепятственно въехать в долгожданные квартиры.