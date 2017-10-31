В Краснослободске переселенцы из аварийных домов справят новоселье повторно
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, сейчас уже отапливаются 145 квартир для переселенцев из 177, но заселять туда жильцов местные власти пока не спешат. Семьи, получившие жилплощадь в новых домах, будут въезжать в квартиры постепенно — в течение ближайшей недели.
— Силами генерального подрядчика заканчиваются пусконаладочные работы по газу. Завтра начинается заселение жильцов, — пояснил Алексей Цуканов, генеральный директор СК «Пересвет-Юг». — Составляются индивидуальные графики заезда на каждый дом и каждую квартиру, что позволит учесть возможности и пожелания граждан по дате и времени заселения.
В начале октября 482 жителя Краснослободска уже справили новоселье в торжественной обстановке: наше издание писало о том, как переселенцы радовались полученным квартирам и отправляли котов исследовать ауру новостроек. Однако вскоре выяснилось, что в домах срочно необходимо доделать некоторые работы. В частности, потребовалось проверить систему отопления и укрепить балконы — о последнем просили сами жильцы. Компания-застройщик пошла навстречу переселенцам и оперативно приступила к работам. Сейчас на объекте задействованы семь бригад рабочих. Как только в дома поступит тепло, а балконы усилят металлоконструкциями, новые собственники смогут беспрепятственно въехать в долгожданные квартиры.
Напомним, четыре дома для переселенцев из аварийного жилья длительное время оставались недостроенными по вине разорившегося подрядчика. Лишь недавно компания «Пересвет-Юг» взялась за «спасение» проекта, на котором почти что поставили крест. Здания были быстро достроены и прошли строгий осмотр; их состояние надзорные органы оценили как хорошее. Все квартиры уже оборудованы кухонными плитами, сантехникой и приборами учёта, так что новым жильцам останется лишь завезти в них свою мебель.
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