Домашний кот Кузя проверил ауру новостроек Краснослободска

В Краснослободске переселенцы из аварийного жилья празднуют долгожданное новоселье. Отмечают по всем традициям – большим концертом и всеобщими смотринами, с соблюдением примет.

На руках у Яны любимец семьи – кот Кузя. Сегодня он получил почетное право первым зайти в новую трехкомнатную квартиру, которую получила прабабушка девочки.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Он немного напуган, но, думаю, готов. Живет с нами уже лет шесть, верим, что приносит удачу. Кузя переступит порог первым – плохую энергетику прогонит, а хорошую привлечет, - говорит Яна.

Питомец заходит в дверь. Трусцой обегает комнату и прячется на кухне. «Значит, здесь самое хорошее место, - трактуют жильцы. - На кухне будем собираться часто, чай пить».

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Хозяйка квартиры Татьяна Алонзова не может нарадоваться – просторно, комфортно, светло и даже без мебели уютно. Прежний адрес находился в поселке Водники Красноармейского района. «Трешку» получили как речники в начале 60-х, заехав в новое строение. Сейчас дому 53 года и его состояние оставляет желать лучшего.

- Три комнаты, две не отапливаются. Тепло только в кухне и одной из комнат. Приходим к маме, а там ледник. Давай таскать уголь, колоть дрова, топить. А возраст у нас не тот, устаем, - говорит дочка Татьяны Семеновны, Любовь Кучаева, - Здесь очень хорошие батареи, и места много, хоть все поместиться можем.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

После переезда заботиться о ремонте волгоградцам не придется. Квартиры предоставляются гражданам полностью готовые к заселению - с отделкой «под ключ», кухонными плитами, необходимой сантехникой и инженерным оборудованием, приборами учета.

- Мы с мужем пенсионеры и ремонт, конечно, не планировали. Пока что копим. Сейчас вошли, посмотрели, а работы в ближайшее время вообще не нужны. Обои, линолеум, кафельная плитка в ванной, в туалете – все есть, все аккуратненько сделано. Только новенькую мебель купим, а старую выкинем. Если жить по-новому, то с чистого листа. Я вот задумалась: двенадцать лет прожили в многоквартирном доме, который вскоре был признан аварийным, так топили дровами. Двадцать первый век на дворе, а мы пеньки колем. Где это видано? Супруг отоплением заведовал, я не знаю всей кухни, если мужа дома не было, то сидела мерзла, - вспоминает Марина Дьяченко.

Волгоградская область участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья с 2008 года при финансовой поддержке Фонда реформирования ЖКХ. За это время удалось расселить более 190 тысяч квадратных метров - 12 тысяч человек уже въехали в новые квартиры.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Программа финансируется 50 на 50. 50% – это средства Фонда, 50% - субъекта. В целом за 10 лет реализации на эти цели было направлено почти 6 млрд рублей. Федерация при этом контролирует регионы в плане исполнения обязательств, наша же задача – организовать весь процесс: провести конкурсные процедуры, вести контроль за ходом строительства, решать вопросы, связанные с оформлением и передачей квартир, - пояснила заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.

Она также отметила: несмотря на то, что часть программы выполнена и заканчивает свое действие, есть поручение президента разработать новую. И Волгоградская область обязательно постарается в нее войти.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Нельзя сказать, что претворение в жизнь первой части прошло гладко. Так, к примеру, в 2014 году программа была фактически на грани срыва, и регион рисковал вернуть полученные из федерального центра денежные средства.

Четыре новостройки Краснослободска прослыли как «проблемные» - предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, в результате объект для достройки был передан другой компании. В это же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал программу на контроль областным структурам. Также была создана комиссия, которая контролировала качество и сроки работ. Жесткие меры принесли положительный эффект – вот и сегодня ключи от квартир получили около 500 человек из 17 аварийных домов.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru