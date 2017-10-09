В Краснослободске переселенцы из аварийного жилья справили новоселье
Двор, который образуют новостройки, сегодня превратился в концертную площадку – танцы, песни, музыка. Для переселенцев этот день по-настоящему праздничный - многие ждали переезда из аварийного жилья не один год.
Внешний вид квартиры стал сюрпризом, признаются волгоградцы. Последний раз они заходили в комнаты, когда те находились еще в черновом варианте, без отделки. Сегодня вид готовых помещений привел собственников в восторг.
- Какая красота - светло, просторно. Заезжай и живи. Вот обычно жалко уезжать из дома, в котором прожил десятилетия, а тут совсем не жалко. Я о старом доме даже не хочу вспоминать. Все, новая жизнь началась, - делится эмоциями Анна Розина.
Квартал состоит из четырех новостроек высотой в 3 этажа. Его возведение шло в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Шло непросто - подрядчик, резво взявшийся за стройку, на определенном этапе ее бросил. В ситуацию пришлось вмешиваться властям, искать нового подрядчика. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», строительная компания получила «в наследство» дома в разной степени готовности — на двух был выполнен только нулевой цикл, на двух других стройка прекратилась на уровне третьего этажа. Ударными темпами работы на них были завершены, правда, сроки сдачи объектов, намеченные на конец августа, все же пришлось немного сдвинуть.
Ранее построенные объекты проинспектировали представители профильного комитета администрации Волгоградской области, органов Роспотребнадзора, инспекций Госстройнадзора и Госжилнадзора, местного самоуправления и общественности. Качество – на высшем уровне.
Кстати, внутридворовая территория уже прошла «программу преображения». Здесь появились заасфальтированные тропинки, газон и детская площадка.
- Заселение четырёх построенных домов – это завершающий этап реализации программы в Краснослободске. Сегодня мы можем говорить о том, что на территории Среднеахтубинского района, как и на территории Волгоградской области, закончено расселение жителей из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года. Тем не менее проблема остаётся. Нам предстоит расселить более 220 тысяч квадратных метров – это те дома, который были признаны аварийными после 1 января 2012, - подвела итоги председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова.
+7 937 708 14 50