В Краснослободске переселенцы из аварийного жилья справили новоселье

Сегодня ключи от новых квартир в домах, расположенных на ул. Ватутина в Краснослоодске, получили 482 человека. Помещения сданы с отделкой, поэтому новоселам останется лишь завезти мебель, бытовую технику и другие предметы обихода.

Двор, который образуют новостройки, сегодня превратился в концертную площадку – танцы, песни, музыка. Для переселенцев этот день по-настоящему праздничный - многие ждали переезда из аварийного жилья не один год.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Внешний вид квартиры стал сюрпризом, признаются волгоградцы. Последний раз они заходили в комнаты, когда те находились еще в черновом варианте, без отделки. Сегодня вид готовых помещений привел собственников в восторг.

- Какая красота - светло, просторно. Заезжай и живи. Вот обычно жалко уезжать из дома, в котором прожил десятилетия, а тут совсем не жалко. Я о старом доме даже не хочу вспоминать. Все, новая жизнь началась, - делится эмоциями Анна Розина.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Квартал состоит из четырех новостроек высотой в 3 этажа. Его возведение шло в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Шло непросто - подрядчик, резво взявшийся за стройку, на определенном этапе ее бросил. В ситуацию пришлось вмешиваться властям, искать нового подрядчика. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», строительная компания получила «в наследство» дома в разной степени готовности — на двух был выполнен только нулевой цикл, на двух других стройка прекратилась на уровне третьего этажа. Ударными темпами работы на них были завершены, правда, сроки сдачи объектов, намеченные на конец августа, все же пришлось немного сдвинуть.

Ранее построенные объекты проинспектировали представители профильного комитета администрации Волгоградской области, органов Роспотребнадзора, инспекций Госстройнадзора и Госжилнадзора, местного самоуправления и общественности. Качество – на высшем уровне.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Кстати, внутридворовая территория уже прошла «программу преображения». Здесь появились заасфальтированные тропинки, газон и детская площадка.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru