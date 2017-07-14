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В Волгоградской области усилены меры противопожарной безопасности
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Lk34
В Волгоградской области усилены меры противопожарной безопасности
Сегодня, 09:52ГородНикита ДробныФото: goszakaznik.ru
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