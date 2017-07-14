В Волгоградской области усилены меры противопожарной безопасности

В лесах Волгоградской области усилены меры противопожарной безопасности. Работники лесничеств и полицейские регулярно патрулируют зелёные массивы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, из-за жаркой погоды по всей Волгоградской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность. По этой причине в области продлён запрет на посещение лесов, сформирована мобильная группа МЧС для оперативного тушения возгораний.

На недавнем оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что значительная часть пожаров происходит из-за человеческого фактора, а некоторые из них даже можно считать намеренными поджогами. По этой причине к охране лесов подключили сотрудников полиции.

Экологи также ведут работу по предотвращению пожаров: они создали или прочистили в общей сложности более 29 километров минерализованных полос, установили более 900 предупредительных аншлагов и информационных щитов. Идёт активная профилактическая кампания среди местного населения — распространено около 20 тысяч листовок, регулярно проводятся рейды.