В Волгоградской области продлён запрет на посещение лесов

В связи с угрозой возникновения пожаров запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлён до 13 августа

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, ограничения действуют для всех жителей области, кроме работников лесничеств, сотрудников МЧС и специалистов по охране природы. На границах зелёных зон установлены порядка семисот предупредительных знаков и более 170 шлагбаумов. Работу по предотвращению и тушению возгораний выполняют двадцать две пожарно-химические станции.

Нарушителям запрета на посещение лесов грозят штрафы. Физическому лицу за разведение огня рядом с деревьями придётся заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, должностному – от 20 до 40 тысяч, юридическому – от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Для ликвидации природных пожаров в областном центре сформирована специальная мобильная группа МЧС. Запрет на посещение лесов во многом связан с их состоянием – многие деревья превратились в сухостой, готовый вспыхнуть от малейшей искры.

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