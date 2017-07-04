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Губернатор Волгоградской области поручил помочь аграриям в уборке урожая
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091015 022608041355
Губернатор Волгоградской области поручил помочь аграриям в уборке урожая
Сегодня, 13:25ЭкономикаНикита ДробныФото: Info-rm.com
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