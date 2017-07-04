Губернатор Волгоградской области поручил помочь аграриям в уборке урожая

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, на данный момент в регионе собраны зерновые более чем на 500 тысячах гектаров — это примерно четверть от всей площади уборки. Намолочено свыше полутора миллионов тонн зерна, средняя урожайность оценивается в 29 центнеров с гектара. На юге области обработано больше половины посевов, на севере — до 20%.
— К уборке ранних зерновых и технических культур приступили все районы области, продолжается заготовка кормов, началась уборка овощей. Горюче-смазочных материалов и сельхозтехники в достаточном количестве. Областному комитету сельского хозяйства необходимо продолжать оказывать всю необходимую помощь сельхозпредприятиям по уборке урожая и содействовать в сбыте продукции, — отметил Андрей Бочаров.
Другой темой обсуждения на совещании стало предотвращение пожаров. Губернатор призвал активизировать работу в данном направлении и более активно контролировать соблюдение особого противопожарного режима, действующего в регионе. Глава региона подчеркнул, что значительная часть возгораний связана с человеческим фактором, причём некоторые пожары организуются намеренно и со злым умыслом, поэтому на них следует обращать повышенное внимание не только сотрудникам МЧС, но и правоохранительным органам.