Установлена личность волгоградца, решившего «прокурить» подвиг прадеда

Оперативно сработали волгоградские полицейские в истории с объявлением в Интернете об обмене боевых наград времен Великой Отечественной на электронные сигареты.

Сразу же после выхода объявления его автора настигло всенародное осуждение – пользователи не стеснялись в выражениях, адресованных юнцу, решившему «прокурить» подвиг деда. Кроме того, сам факт продажи наград заинтересовал и правоохранителей. Накануне была организованна проверка, и полицейские сразу же установили личность молодого волгоградца.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, автором объявления оказался 16-летний житель Советского района Волгограда, учащийся техникума. В ходе опроса он подтвердил намерение обменять награды на электронное курительное устройство. Молодой человек также пояснил, что медали «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Труда» и медаль «Жукова» принадлежали его прадеду.

В числе изъятого и орденская книжка «Награжденного орденом Отечественной Войны», однако место нахождения самого ордена в настоящее время не известно.