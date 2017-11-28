Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
Установлена личность волгоградца, решившего «прокурить» подвиг прадеда
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
A2f849ded62e27f59bb78115e2ca8e5c

Установлена личность волгоградца, решившего «прокурить» подвиг прадеда

Сегодня, 12:37ОбществоВиталий КошелевФото: fishki.net
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?