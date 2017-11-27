Волгоградцем, менявшим боевые награды на вейп, заинтересовались полицейские

Вслед за всенародным осуждением, обрушившимся на молодого волгоградца после объявления о предложении обмена боевых наград времен Великой Отечественной на вейп, над любителем покурить электронные сигареты навис меч правосудия.

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, волгоградские полицейские начали процессуальную проверку по указанному факту. В ходе нее правоохранители надеются установить личность пользователя, проверить факт наличия у него наград и их принадлежность.