Волгоградцем, менявшим боевые награды на вейп, заинтересовались полицейские
Сегодня, 13:53ПроисшествияВиталий КошелевФото: Фото: https://vk.com/vape__vlg
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Вслед за всенародным осуждением, обрушившимся на молодого волгоградца после объявления о предложении обмена боевых наград времен Великой Отечественной на вейп, над любителем покурить электронные сигареты навис меч правосудия.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, волгоградские полицейские начали процессуальную проверку по указанному факту. В ходе нее правоохранители надеются установить личность пользователя, проверить факт наличия у него наград и их принадлежность.
Дело в том, что в данном случае в действиях гражданина усматриваются признаки преступления по ст. 324 УК РФ, связанного с незаконным сбытом государственных наград. Наказание по ней - крупный штраф или исправительные работы.
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