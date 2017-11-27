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Волгоградцем, менявшим боевые награды на вейп, заинтересовались полицейские
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградцем, менявшим боевые награды на вейп, заинтересовались полицейские

Сегодня, 13:53ПроисшествияВиталий КошелевФото: Фото: https://vk.com/vape__vlg
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