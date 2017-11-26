Цена подвига: волгоградец решил обменять боевые награды деда на вейп
Сегодня, 16:32ОбществоМарина СабадашФото: http://lenpas.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже несколько часов пользователи соцсетей обсуждают пост, выложенный волгоградцем накануне вечером. В нем молодой человек предложил выгодный, на его взгляд, обмен: боевые награды на электронную сигарету.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: https://vk.com/vape__vlg
Фотографии «товара» прилагаются: на одной в руке орденская книжка, на другой — сам орден Отечественной войны. Стоимость вейпов варьируется от 800 рублей до нескольких тысяч, но парень цену подвига не назвал, лишь сухо написал в комментарии: «Меняю на вейп».
Реакция пользователей оказалась бурной и негативной. Волгоградцы резко высказались против бартера, осудив молодого человека за поступок. Некоторое пожелали совершить обмен лишь для того, чтобы вызволить награду предка из рук нерадивого внука.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: https://vk.com/vape__vlg
- Готов забрать, хотя бы я буду чтить память, - написал под постом один из подписчиков паблика.
Через несколько часов общественной критики свое слово сказал сам автор поста. «Все, я ничего не продаю» - завершил он дискуссию.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей