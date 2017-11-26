Цена подвига: волгоградец решил обменять боевые награды деда на вейп

Уже несколько часов пользователи соцсетей обсуждают пост, выложенный волгоградцем накануне вечером. В нем молодой человек предложил выгодный, на его взгляд, обмен: боевые награды на электронную сигарету.

Фото: https://vk.com/vape__vlg

Фотографии «товара» прилагаются: на одной в руке орденская книжка, на другой — сам орден Отечественной войны. Стоимость вейпов варьируется от 800 рублей до нескольких тысяч, но парень цену подвига не назвал, лишь сухо написал в комментарии: «Меняю на вейп».

Реакция пользователей оказалась бурной и негативной. Волгоградцы резко высказались против бартера, осудив молодого человека за поступок. Некоторое пожелали совершить обмен лишь для того, чтобы вызволить награду предка из рук нерадивого внука.

Фото: https://vk.com/vape__vlg

- Готов забрать, хотя бы я буду чтить память, - написал под постом один из подписчиков паблика.