Волгоградцев призывают сказать «Нет инсульту»
Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом – с 2006 года он отмечается 29 октября, когда была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, до этого признанного медиками «глобальной эпидемией». По данным ВОЗ, в результате инсульта в мире ежегодно умирают 6,7 млн человек.
В России смертность от инсульта - одна из самых высоких в мире. На просвещение населения, информирование его об основных факторах риска, способствующих развитию инсульта, и мерах по его предупреждению и направлена профилактическая акция «Скажи инсульту нет».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете здравоохранения, в рамках акции в крупных торговых центрах Волгограда и Волжского - «Европа Сити Молл», «Акварель», «Волга МОЛЛ», «Диамант ТЗР», «Диамант Зацарицынский», «Парк Хаус» - будут работать тематические медицинские кабинеты.
Также в центрах и школах здоровья медучреждений пройдут тематические часы и беседы с врачами. Просветительская работа будет организована и в сельских районах области, рассказали в облздраве.
В ведомстве также напомнили, что с начала года в регионе пошло около двух десятков профилактических акций. Одна из последних - «Спасённые сердца», посвященная борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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