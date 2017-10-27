Волгоградцев призывают сказать «Нет инсульту»

Сегодня с 14 до 18 часов в крупных торговых центрах Волгограда и Волжского, а также домах культуры в районах области будут работать тематические медицинские кабинеты, в которых жители региона могут узнать о профилактике инсульта.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с инсультом – с 2006 года он отмечается 29 октября, когда была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, до этого признанного медиками «глобальной эпидемией». По данным ВОЗ, в результате инсульта в мире ежегодно умирают 6,7 млн человек.

В России смертность от инсульта - одна из самых высоких в мире. На просвещение населения, информирование его об основных факторах риска, способствующих развитию инсульта, и мерах по его предупреждению и направлена профилактическая акция «Скажи инсульту нет».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете здравоохранения, в рамках акции в крупных торговых центрах Волгограда и Волжского - «Европа Сити Молл», «Акварель», «Волга МОЛЛ», «Диамант ТЗР», «Диамант Зацарицынский», «Парк Хаус» - будут работать тематические медицинские кабинеты.

Также в центрах и школах здоровья медучреждений пройдут тематические часы и беседы с врачами. Просветительская работа будет организована и в сельских районах области, рассказали в облздраве.