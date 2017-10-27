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Волгоградцев призывают сказать «Нет инсульту»
Сюжеты:
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Lechenie insylta

Волгоградцев призывают сказать «Нет инсульту»

Сегодня, 08:46ОбществоСветлана АлекбароваФото: serpuhov.ru
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