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Волгоградские обманутые дольщики: «Нас отказываются перекредитовывать»
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Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Волгоградские обманутые дольщики: «Нас отказываются перекредитовывать»
Сегодня, 15:43ОбществоНикита ДробныФото: Никита Дробны/ novostivolgograda.ru
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