Волгоградские обманутые дольщики: «Нас отказываются перекредитовывать»

В минувший понедельник в администрации Волгоградской области прошло межведомственное совещание, на котором представители областных и федеральных властей искали пути решения проблемы обманутых дольщиков. На нём присутствовали волгоградцы, вложившие сбережения в возведение ЖК «Парк Европейский» и других долгостроев.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в ходе совещания дольщикам, которые до сих пор выплачивают ипотеку за несуществующие квартиры, сообщили, что им дадут возможность перекредитоваться под более выгодный процент. Волгоградцам предложили обращаться в региональное агентство ипотечного жилищного кредитования, чтобы переоформить ипотеку по ставке от 9,5% до 10%.

Некоторых дольщиков такое предложение не устроило: ведь они надеялись, что им полностью обнулят процентную ставку и позволят погашать лишь сумму основного долга. Однако даже снижение процентов по ипотеке многим волгоградцам, потерявшим деньги по вине недобросовестных застройщиков, показалось выгодным предложением. Несколько человек решили сразу же подать соответствующие заявки в Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования (ВАИЖК).

Каково же было изумление дольщиков, когда в агентстве им, невзирая на все заявления властей, отказали в помощи. Хотя обещание перекредитовать собственников квартир в злополучных долгостроях давалось в присутствии вице-губернатора Валентины Гречины и Татьяны Цыбизовой, выяснилось, что ВАИЖК намерено исполнять его крайне избирательно.

– Мы обратились в агентство и попросили помочь с переоформлением ипотеки, однако получили отказ. Нам заявили, что не будут перекредитовывать ни нас, ни других дольщиков того же жилого комплекса, – сообщили журналисту ИА «НовостиВолгограда.ру» представители инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский».

С чем связан отказ и является ли он постоянным или временным, волгоградцам не пояснили. Приёмная ВАИЖК на момент написания этого текста была недоступна для получения оперативных комментариев.

Напомним, Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования было учреждено областной администрацией в 2011 году. Одна из его основных заявленных функций – «надёжная защита заёмщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию».

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