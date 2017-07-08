Обманутые дольщики подали против властей коллективный иск

Сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда состоялся очередной митинг обманутых дольщиков. На нём присутствовали несколько десятков человек, вложивших свои средства в строительство ЖК «АхтубаСитиПарк», «Парк Европейский», «Доминант», «Чайка-2» и других проблемных долгостроев.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», одной из главных тем митинга стали итоги вчерашнего межведомственного совещания под председательством вице-губернатора Валентины Гречины, на котором присутствовали представители пяти инициативных групп дольщиков. Хотя в результате обсуждения было принято решение о разработке «дорожных карт» по каждому конкретному долгострою, сами волгоградцы, оставшиеся без денег и жилья по вине недобросовестных застройщиков, считают, что в их положении с момента предыдущего митинга не изменилось ровным счётом ничего.

По мнению дольщиков, банкротство компаний, занимавшихся возведением жилых комплексов, поставит крест на их надеждах получить обратно хотя бы часть денег. Члены инициативной группы ЖК «Доминант» обратились к руководству банка, которому занимавшийся их домами застройщик задолжал порядка миллиарда рублей, с просьбой найти решение проблемы: ведь один из крупнейших банков страны входит в число главных кредиторов компании.

– Наконец-то нас пригласили в УБЭП и сообщили, что следственная работа в отношении компании «Квартстрой-ВГ» велась всё это время, несмотря на отказы прокуратуры и полиции. Кроме того, мы в итоге получили возможность пообщаться с вице-губернатором Валентиной Гречиной, но, к сожалению, никаких обнадёживающих обещаний нам дано не было: действительно, конкурсное производство и третьи торги реальны, – пояснили представители инициативных групп ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант». – На вопрос, могут ли власти Волгоградской области гарантировать, что мы получим квартиры, ответ был: «Мы будем стараться». Это не тот ответ, который мы все хотели бы услышать. На сегодняшний митинг мы приглашали и губернатора, и главу администрации Волгограда, и главу Облстройнадзора, и представителей банковского сектора, но никто не откликнулся. Создаётся впечатление, что, несмотря на все встречи с властями, нас не слышат, и нам нужно кричать громче.

Мнения насчёт реального вклада властей Волгоградской области в решение проблемы среди митингующих разделились. Представители инициативной группы ЖК «АхтубаСитиПарк» советовали товарищам по несчастью из других жилых комплексов активнее привлекать внимание к своим трудностям и поддерживать контакт с чиновниками; дольщики ЖК «Европейский» и ЖК «Доминант» дали понять, что всё ещё надеются на помощь государственных органов. Резче всех высказывались представители инициативной группы ЖК «Чайка-2»: они утверждали, что их жилой комплекс не внесён ни в какую «дорожную карту», в отличие от остальных, и что власти последовательно игнорируют их жалобы.

Не обрадовало дольщиков и предложение регионального агентства ипотечного кредитования переоформить ипотеку под более низкий процент – многие волгоградцы, которые до сих пор выплачивают кредиты за несуществующее жильё, надеялись, что им полностью обнулят процентную ставку, дав возможность погашать только сумму основного долга. Отказ от реализации такой схемы и позиция банка, который сначала аккредитовал проблемный жилой комплекс, а теперь дистанцируется от затруднений дольщиков, спровоцировала достаточно бурные эмоции у ряда участников митинга.

– В 2015 году мы с мужем решили купить собственную квартиру, так как планировали пополнение в семье. Накопили на первоначальный взнос, некоторую сумму заняли у знакомых. Однако большую часть решили взять в ипотеку. Выбрали крупный и известный банк. Присмотрели несколько вариантов жилых комплексов, которые бы нам подошли. Однако оказалось, что большинство из выбранных нами комплексов не аккредитованы банком, поэтому ипотеку на покупку квартиры там банк нам не одобрит. В банке менеджер стала расхваливать ЖК «Парк Европейский», говорила, что они давно сотрудничают с застройщиком, что комплекс новый, перспективный, квартиры с интересной планировкой, – рассказала Екатерина Гуреева, представительница инициативной группы дольщиков комплекса «Парк Европейский». – Мы решили, что раз такой крупный банк дал аккредитацию и советует ЖК, то дом точно будет сдан в срок. Ипотеку нам, что меня тогда удивило и обрадовало, одобрили быстро. Хотя ипотека в итоге составила почти всю мою зарплату, мысль о том, что скоро мы переедем в свою квартиру, грела душу. А весной 2016 года стройка остановилась. Я начала звонить застройщику, узнавать, почему не строится, но слышала только отговорки. До сих пор стройка стоит! А недавно я узнала, что, оказывается часть денег, которые застройщик получал, в том числе и по моему кредиту, он отдавал всё тому же банку как кредитное обеспечение строительства другого ЖК – «Доминанта», входящего в ГК «Квартстрой». Вот поэтому мой дом и не строился! Хотя более 70% квартир в моём доме проданы, построен только фундамент. Получается, что банк просто сам себе деньги через застройщика и забирал, а у нас нет ни денег, ни квартиры, а только долг по ипотеке! А с учётом нашей нынешней ситуации на стройке нас никто не соглашается перекредитовать. Как после этого обычным людям верить банкам, брать кредиты, делать вклады?!

Некоторое оживление протестующих вызвал недавний арест Фёдора Кифишина – руководителя проектов ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант», которого следствие считает причастным к нецелевому расходованию средств дольщиков. Однако выступавшие на митинге члены инициативных групп напомнили, что другие руководители «Квартстроя», в том числе гендиректор компании Александр Делис и глава её филиала в Волгограде Евгений Карпушов, по-прежнему на свободе и пока не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Вероятно, самым важным событием митинга стало заявление о подаче дольщиками ЖК «АхтубаСитиПарк» коллективного иска к властям Волгоградской области. Жители Волжского, вложившие свои сбережения в долгострой, считают, что бездействие региональных чиновников только усугубляет проблему.

– Административное исковое заявление подано коллективно от 39 дольщиков проекта «АхтубаСитиПарк». Ответчиками по данному иску являются администрация Волгоградской области, инспекция Госстройнадзора по Волгоградской области и администрация города Волжского. Также к участию дела мы привлекли уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка в Волгоградской области, – сообщила Светлана Афонасенкова, представитель инициативной группы дольщиков «АхтубаСитиПарка». – Мы считаем, что этот иск поможет нам добиться реальных конструктивных действий от администрации. Как известно, в отношении компании-застройщика запущена процедура банкротства, и в этой ситуации мы ограничены теми возможностями, которые даёт закон о банкротстве. Но мы прекрасно понимаем, что застройщик использовал средства дольщиков нецелевым образом. Именно государственные органы, особенно Госстройнадзор, должны были контролировать и своевременно выявить эту ситуацию, поэтому иск направлен на признание таких действий государственных органов незаконным бездействием.

Дольщики также считают, что расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, по которому руководитель проекта «АхтубаСитиПарк» Вадим Старцев сейчас проходит в качестве подозреваемого, необходимо довести до конца.

– Решение о виновности принимают следственные органы, а окончательный приговор выносит суд, поэтому я бы пока воздержалась от каких-либо правовых комментариев. Но как частное лицо я полагаю, что любой директор, руководитель проекта или президент компании, безусловно, должен был быть в курсе всех денежных потоков и знать, куда и кому эти средства перечисляются, – пояснила Светлана Афонасенкова. – Задача органов следствия – установить, знал ли г-н Старцев о фиктивных сделках, в результате которых большие объёмы средств дольщиков переводились другим фирмам. Не могу говорить о причастности или непричастности этого человека к данным махинациям, но сам факт возбуждения уголовного дела подтверждает: у следствия есть достаточно доказательств того, что такие сделки действительно были.

По итогам протестной акции была принята коллективная резолюция. Следующий митинг волгоградские дольщики планируют провести в середине августа.

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