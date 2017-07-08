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По всем домам-долгостроям в Волгограде разработаны «дорожные карты»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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По всем домам-долгостроям в Волгограде разработаны «дорожные карты»
Сегодня, 10:12ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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