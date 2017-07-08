По всем домам-долгостроям в Волгограде разработаны «дорожные карты»

После того, как на проблему обманутых дольщиков обратили внимание на федеральном уровне, а в самом Волгограде прошли несколько протестных акций, местные власти наконец разработали «дорожные карты» по завершению строительства каждого отдельного долгостроя. До конца недели эти проекты будут отправлены в Минстрой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, на сегодняшний день достигнуты договорённости о завершении строительства двадцати пяти «проблемных» жилых комплексов – дома планируется сдать до 2019 года. Ещё сорок зданий, в возведение которых вкладывались средства дольщиков, на данный момент достроены; в новые квартиры въехали около трёх тысяч человек.

Накануне в администрации Волгоградской области состоялось межведомственное совещание под председательством вице-губернатора Валентины Гречины. На нём присутствовали депутат Госдумы от региона Татьяна Цыбизова, представители ресурсоснабжающих организаций и прокуратуры, а также дольщики ЖК «Парк Европейский», «Доминант», «Династия», «Эдем» и «Адмиралтейский». В ходе совещания были обозначены основные проблемы, связанные с завершением долгостроев.

– Мы не оставляем волгоградцев – участников долевого строительства – один на один с проблемой. Каждый такой дом нам хорошо знаком, мы отслеживаем ситуацию по каждому объекту. Однако нет единого алгоритма действий, поэтому для достройки проблемных домов нужно время. Кроме того, необходим не только административный ресурс органов исполнительной власти, но и усилия правоохранительных органов, законодательные инициативы, – пояснила Валентина Гречина.

Ситуацию осложняет тот факт, что Волгоградская область как субъект РФ не имеет законных полномочий по завершению долгостроев. К тому же во всероссийский реестр обманутых дольщиков сейчас включена информация далеко не обо всех жителях региона, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Несмотря на это, администрация области принимает меры для решения проблемы: ведёт переговоры с новыми инвесторами, помогает застройщикам с подключением к коммуникациям и снижает арендную плату за землю. Дольщикам, которые приобретали жильё в ипотеку, предлагают перекредитоваться в Волгоградском агентстве ипотечного жилищного кредитования по ставке от 9,5% до 10% годовых.

Правоохранительные органы также вносят свой вклад в решение проблемы долгостроев: они пытаются выяснить, куда девались деньги дольщиков и кто ответственен за возникшую ситуацию. Руководитель проектов ЖК «Парк Европейский» и «Доминант» Фёдор Кифишин арестован, в его отношении ведётся расследование; руководителя проекта ЖК «АхтубаСитиПарк» Вадима Старцева допрашивает полиция.