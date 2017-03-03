Волгоградское УФАС рассказало о самых резонансных делах за полгода

В Управлении федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области состоялась пресс-конференция, на которой ведомство отчиталось о результатах работы за первое полугодие 2017 года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», с января по июнь УФАС выявило два факта злоупотребления доминирующим положением хозяйствующих субъектов — оба нарушения допустило ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». По административным правонарушениям ведомство взыскало штрафы на сумму свыше 1,9 млн рублей. Наиболее крупный штраф — 600 тысяч рублей — заплатило ПАО «МРСК Юга». Существенных нарушений законодательства о торговле в первом полугодии выявлено не было. Кроме того, за последние полгода значительно снизилось количество заявлений, связанных с ОСАГО.

В ходе пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников ответил на вопросы журналистов об отмене маршрутных такси в Волгограде и Волжском, громких нарушениях рекламного законодательства, деятельности компаний-монополистов в коммунальной сфере и работе экспертного совета.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

— Первую инстанцию по предупреждению о недопустимости отмены микроавтобусных маршрутов в Волгограде мы, к сожалению, проиграли. В настоящее время нами подана апелляционная жалоба; насколько нам известно, такая же жалоба на решение Арбитражного суда подана самими перевозчиками, — пояснил Роман Лучников.

Руководитель УФАС также отметил, что аналогичное дело рассматривается в связи с отменой маршруток в Волжском, где власти планируют упразднить десять направлений, обслуживаемых частными перевозчиками. Власти города-спутника ссылаются на результаты серьёзного научного исследования, обосновывающего необходимость отмены ряда маршрутов, однако по каким-то причинам неверно трактуют выводы, сделанные учёными; наше издание ранее уже освещало эту проблему. При этом Роман Лучников подчеркнул, что если в Волжском решение о ликвидации популярных микроавтобусных маршрутов обосновывалось солидными теоретическими выкладками, то в Волгограде никакие серьёзные изыскания перед разработкой так называемой «новой транспортной схемы» не проводились. Более того, сам факт наличия готовой и полностью разработанной транспортной схемы в областном центре — под большим вопросом: в ведомстве окончательный документ не видели.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

— В Волгограде проводилось своё исследование, но его нельзя назвать научным, потому что та группа, которая его осуществляла, более чем на 90% состояла из работников администрации Волгограда и соответствующего комитета, а также сотрудников муниципального предприятия. Поэтому результаты этого исследования вызывают сомнения в его состоятельности. В Волжском власти обратились за экспертизой к научному сообществу, а в Волгограде администрация почему-то сочла себя достаточно компетентной в технических вопросах.Роман Лучников, руководитель Волгоградского Управления ФАС

Планируемую отмену межмуниципальных маршрутных такси, курсирующих между Волгоградом и Волжским, антимонопольщики ещё не рассматривали: на данный момент даже неизвестно, с какого числа планируется устранить маршруты, а следственно, на данный момент перевозчики пока не подали ни одного заявления.

Среди резонансных нарушений рекламного законодательства Роман Лучников выделил дела, связанные с некорректными изображениями на плакатах клиники «Ассоль» и гриль-бара «Bar & Grill», а также недостоверной рекламой оператора связи Теле2. Все они рассматривались с привлечением созванного в мае экспертного совета, в котором состоят не только маркетологи и юристы, но и представители научного сообщества, в том числе лингвисты.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Один из наиболее острых вопросов, заданных представителями прессы Роману Лучникову, касался деятельности концессионеров в Волгограде. Компания, распоряжающаяся имуществом Горводоканала и являющаяся единственным акционером «Концессий теплоснабжения», теперь владеет акциями управляющей компании, обслуживающей порядка 40% жилого фонда города, а заодно и крупнейшим оператором по обработке коммунальных платежей. Журналисты поинтересовались, не является ли это нарушением антимонопольного законодательства.

— На бытовом уровне признаки монополизации, возможно, есть. Но с точки зрения законодательства само по себе монопольное положение не является нарушением. Нарушениями являются злоупотребления, ущемление прав потребителей — но таких сведений у нас нет. Так что если концессионеры ничего не нарушают, то претензий у УФАС к ним не будет, даже если им будут принадлежать 100% объектов. И даже в этом случае существуют определённые законодательные ограничения на приобретение акций, долей и так далее, — прокомментировал Роман Лучников.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru