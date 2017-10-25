Референдум о переводе часов грозит расколоть Волгоград пополам

Сегодня в избирательной комиссии Волгоградской области состоялось обсуждение вопроса о проведении референдума, посвящённого переходу региона из одного часового пояса в другой. На заседании присутствовали девять членов ИКВО с правом решающего голоса, а также представители инициативной группы по проведению референдума.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», документы по подготовке референдума поступили в облизбирком 20 октября от инициативной группы в составе 22 человек. Вопрос, на который предлагается ответить волгоградцам, сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона о внесении изменений в ст. 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону?»

Информацию о подготовке референдума на заседании избиркома озвучила Наталья Семёнова, глава комитета облдумы по охране здоровья. По её словам, на сегодняшний день в Волгоградской областной Думе находятся сразу три проекта постановлений на тему исчисления времени.

Наталья Семёнова Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

— Центром медицинской профилактики проводилось исследование на эту тему в виде анкетирования. Как я уже неоднократно говорила, мнения жителей Волгоградской области разделились приблизительно поровну. По результатам данного исследования в регионе немного больше людей, желающих остаться на московском времени. На сегодняшний день в облдуму поступило почти 164 тысячи обращений граждан. Мнения разделились следующим образом: за перевод часов высказались 51,6% жителей, остальные 48,4% желают жить по московскому времени. Хочу сказать, что эта группа, 48,4%, сейчас пока интактная — людей устраивает жить по этому времени, поэтому они подают мало обращений, — рассказала Наталья Семёнова.

Таким образом, животрепещущий вопрос о переводе часов уже разделил волгоградцев на две примерно равные по численности «армии», готовые сойтись в ожесточённом споре. Как ни странно, на этом фоне в регионе появились ещё две группы граждан, которые выступают как своего рода «миротворцы» между ними: представители первой ратуют за возвращение сезонного времени на всей территории России, тогда как вторая мечтает о ещё более радикальных изменениях — переходе не в третий, а сразу в четвёртый часовой пояс (+2 часа к московскому времени).

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Председатель ИКВО Виктор Черячукин отметил, что в отношении представленных документов была проведена правовая экспертиза. Никаких несоответствий требованиям действующего законодательства и процедурных нарушений в них не выявили. В итоге облизбирком принял решение направить комплект документов в Волгоградскую областную Думу, где депутаты проверят с юридической точки зрения саму формулировку вопроса, предложенного для референдума.

Виктор Черячукин, председатель ИКВО Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru