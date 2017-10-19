Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки

Вопрос о переводе стрелок в Волгоградском регионе сдвинулся с мертвой точки. Сегодня он обсуждался на заседании Общественной палаты с участием Андрея Бочарова.

Губернатор Волгоградской области поддержал идею о проведении референдума. Позицию обосновал так: «В каком часовом поясе жить, должно решить само население. Я поддержу любой их выбор».

После совещания корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» обратился к председателю Общественной палаты Волгоградской области Татьяне Гензе, которая и озвучила предложение о референдуме, с вопросом - можно ли уже сейчас говорить о каких-то сроках всенародного опроса.

- Мы не просчитывали. И хочу сказать, что здесь нельзя бежать впереди паровоза. Сейчас мы проконсультируемся с избирательной комиссией Волгоградской области, как много времени это займет. Надо поставить точку в этом вопросе, - ответила Татьяна Гензе.

Она также не исключила, что на президентских выборах в марте 2018-го жители региона получат еще один бюллетень с перечнем часовых поясов для Волгоградской области, при этом отметив, что «нет ничего невозможного».

Заметим, что референдум – процедура не окончательная. Если большинство жителей региона проголосует за смену часового пояса, то Волгоградская областная Дума подготовит законопроект, который следом направят на рассмотрение в Госдуму.