Через две недели облизбирком решит судьбу референдума о переводе времени

В региональную избирательную комиссию сегодня внесены документы для регистрации инициативной группы по проведению областного референдума о переходе региона в часовой пояс UTC+4 (+1 час к московскому времени).

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в облизбиркоме, на референдум предлагается вынести следующий вопрос: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».

По словам секретаря облизбиркома Анатолия Ярылкина, в течение 15 дней они должны или зарегистрировать инициативную группу и направить документы в региональное заксобрание, или отказать инициаторам проведения референдума в регистрации.

Если все документы будут в порядке, то затем этот вопрос рассмотрят в областной Думе. Если вопрос будет признан не противоречащим законодательству, инициативную группу зарегистрируют и она сможет начать сбор подписей. При этом, подчеркнули в избиркоме, необходимо заручиться поддержкой не менее 2% от числа участников областного референдума, зарегистрированных на территории Волгоградской области.