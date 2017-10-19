Андрей Бочаров поддержал идею проведения референдума по переводу стрелок часов

Только что на встрече губернатора Андрея Бочарова с представителями Общественной палаты, которая проходит в музее «Россия – моя история», глава Волгоградской области поддержал идею проведения референдума о переходе нашего региона в другой часовой пояс.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, как прозвучало из уст председателя Общественной палаты Татьяны Гензе, к ним на протяжении последних 1,5 лет постоянно обращаются волгоградцы по поводу перевода стрелок. Общественники проводили мониторинг мнения жителей, опросы: например, было проведено анкетирование бюджетных и небюджетных организаций.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Все поступило около 164 тысяч обращений по этому, как видно, наболевшему для волгоградцев вопросу. В них высказано несколько мнений: оставить привычное московское время, вернуть волгоградское (плюс 1 час от московского), вернуть сезонное время ( то есть перевод стрелок весной и осенью), а также перевести Волгоград в часовой пояс «плюс 2 часа от Москвы».

Была запрошена информация в планетарии, географическом обществе, опрошены ученые волгоградских вузов. В целом, как резюмировали общественники, на сегодняшний день из 164 тысяч жителей области 51,6% высказываются за переход на волгоградское время, 48,6 - за московское.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

В облдуме сегодня на рассмотрении находится три проекта постановлений об изменении времяисчисления, которые также поддерживают идею перехода региона на один час плюс к московскому времени. Напомним ,что на последних заседаниях регпарламента депутаты отказывались рассматривать эти документы, мотивируя это недостаточной проработкой вопроса.

Кстати, сторонники перехода на волгоградское время часто мотивируют свою позицию тем, что соседние регионы- Астрахань, Саратов - уже живут по своему времени (плюс час к московскому). Как сегодня пояснила Наталья Семенова, председатель думского комитета по охране здоровья, депутаты и общественники разговаривали со своими коллегами в этих регионах и выяснили, что многие местные жители недовольны переводом стрелок, далеко не всем это удобно.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Губернатор Андрей Бочаров подвел черту под обсуждением, сказав, что он тоже часто слышит противоположные мнения: кому-то удобнее жить по московскому времени, совершать бизнес-поездки, отправлять финансовые отчеты в столицу и т.д, кому-то, напротив, ранние рассветы и закаты сильно мешают.