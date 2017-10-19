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Андрей Бочаров поддержал идею проведения референдума по переводу стрелок часов
Сюжеты:
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Андрей Бочаров поддержал идею проведения референдума по переводу стрелок часов

Сегодня, 14:58ОбществоСветлана АлекбароваФото: jkhrus.ru
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