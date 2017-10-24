Волгоградцев на фестивале анимационных роликов научат снимать мультфильмы
Сегодня, 12:42ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Knz.e-shopp.org
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27 октября в волгоградском молодежном центре «Лидер» пройдет фестиваль анимационных роликов «Футбол объединяет», приуроченный ко Всемирному дню анимации.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы мероприятия - им выступает центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда - в фестивале могут принять участие тинейджеры и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Их познакомят с различными видами анимации, кроме того, ребята сами смогут попробовать себя в роли аниматоров и снять мультфильмы при помощи различных технологий.
Центр «Лидер» является автором разнообразных городских молодежных проектов, таких, например, как конкурс буктрейлеров «Книга в кадре» или кулинарное шоу «Батон».
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