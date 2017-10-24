Волгоградцев на фестивале анимационных роликов научат снимать мультфильмы

Их познакомят с различными видами анимации, кроме того, ребята сами смогут попробовать себя в роли аниматоров и снять мультфильмы при помощи различных технологий.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» организаторы мероприятия - им выступает центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда - в фестивале могут принять участие тинейджеры и молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

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