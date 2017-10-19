Конкурс буктрейлеров позволит признаться в любви к книгам

С 23 октября в Волгограде начнется прием заявок на участие в городском молодежном конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда, участники должны снять короткий трейлер о своей самой любимой книге и представить его на суд жюри.

Цель конкурса - пропаганда чтения среди молодежи, привлечение внимания к книгам при помощи современных форматов и визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам.

Организаторами конкурса выступает МУ «Городской молодежный центр «Лидер» при поддержке городского комитета молодежной политики. «Лидер» известен своими многочисленными яркими творческими проектами, такими, как кулинарное шоу-конкурс «Батон» и конкурс «Автоледи Волгоград-2017».

В новом конкурсе буктрейлеров «Книга в кадре» могут принять участие студенты вузов и ссузов, воспитанники муниципальных учреждений сферы молодежной политики, работающая молодежь и просто активные юноши и девушки в возрасте до 30 лет.