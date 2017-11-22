Останки 50 бойцов, найденные возле тракторного завода, перевезут в Россошки

На данный момент останки защитников Сталинграда, поднятые поисковиками на территории около бывшего парка ВГТЗ на Нижнем Тракторном, уже упакованы в специальные мешки и приготовлены для транспортировки на мемориальное кладбище в Россошках, где они будут храниться в специальном помещении.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» местная жительница и член инициативной группы Галина Егорова, ещё накануне на место захоронения приглашали православного священника, чтобы он отслужил панихиду по погибшим.

При этом еще до конца не ясно, где же все-таки будут упокоены погибшие войны.

Вопрос с местом захоронения до сих пор открыт, в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» отметила председатель региональной организации «Поиск» Светлана Князева:

- Мы соблюдаем все процедуры – при поднятии тел составлены протоколы эксгумации, сделано множество фотографий, а сегодня планируем перевезти все останки в Россошки, где каждый фрагмент будет занесен в специальный журнал. Останки будут в Россошках на временном хранении.

Пока вся информация о поднятых из земли бойцах - лишь на уровне рабочих версий, рассказала Светлана Князева. Предстоит большая работа с архивными документами. Из интересных находок пока – это офицерские застежки от подтяжек. Данная деталь говорит о том, что среди захороненных были не только ополченцы Сталинградского тракторного завода. Найдены и фрагменты одежды черного цвета, очень похожей на форму моряков Волжской флотилии.