Останки 50 бойцов, найденные возле тракторного завода, перевезут в Россошки
Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» местная жительница и член инициативной группы Галина Егорова, ещё накануне на место захоронения приглашали православного священника, чтобы он отслужил панихиду по погибшим.
При этом еще до конца не ясно, где же все-таки будут упокоены погибшие войны.
Вопрос с местом захоронения до сих пор открыт, в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» отметила председатель региональной организации «Поиск» Светлана Князева:
- Мы соблюдаем все процедуры – при поднятии тел составлены протоколы эксгумации, сделано множество фотографий, а сегодня планируем перевезти все останки в Россошки, где каждый фрагмент будет занесен в специальный журнал. Останки будут в Россошках на временном хранении.
Пока вся информация о поднятых из земли бойцах - лишь на уровне рабочих версий, рассказала Светлана Князева. Предстоит большая работа с архивными документами. Из интересных находок пока – это офицерские застежки от подтяжек. Данная деталь говорит о том, что среди захороненных были не только ополченцы Сталинградского тракторного завода. Найдены и фрагменты одежды черного цвета, очень похожей на форму моряков Волжской флотилии.
Свтелана Князева также рассказала, что накануне поисковики докопали до фундамента старого памятника, и на данный момент исследована большая часть территории по этому квадрату. Данное захоронение на территории бывшего парка ВГТЗ на Нижнем Тракторном не единственное. Но из-за наступления холодов работы, скорее всего, поисковики продолжат теперь уже весной. Правда, для этого будет необходимо соблюсти все формальные процедуры – от обращения жителей до получения разрешительных документов от военкомата и администрации.
+7 937 708 14 50