Захоронение на Нижнем Тракторном: память народная крепче воли чиновников

Ситуация с раскопками захоронения времен Сталинградской битвы около бывшего парка ВГТЗ на Нижнем Тракторном продолжает оставаться в центре внимания. Вопросов здесь по-прежнему много.

Например, неясно, было ли здесь официальное захоронение в 1942-м, произошел ли подъем останков и перенесение их на Мамаев Курган в 1965-м? И главное - почему с захоронением, о котором все местные жители, особенно в возрасте, хорошо знают, поисковики начали работать именно сейчас? Не является ли двигателем всему желание «освоить» этот участок и развернуть здесь масштабную стройку?

Журналисты ИА «НовостиВолгограда.ру» изучили ситуацию и собрали различные точки зрения.

- Неправильно говорить, что захоронение нашли. Они там 75 лет пролежали, и все об этом знали, все жители. И обращение в военкомат и к поисковикам – это желание доказать чиновникам, что под ногами у людей могилы. Что нельзя просто ходить по ним, мимо них, «любуясь» на полуразрушенную стелу, - восклицает активист Илья Александров. Именно он привлек внимание, в том числе и федеральных СМИ, к операции по подъему останков.

По словам Ильи Александрова, чиновники районной администрации в ходе разговоров сетовали, что денег на новый памятник или памятный знак на месте захоронения нет.

- Получается, эти люди отстояли тракторный завод, защитили город, дали нам шанс в будущее, а у нас нет средств, оплатить им хотя бы доброй памятью?

Член инициативной группы жителей поселка Нижний Тракторный Галина Викторовна Егорова подтвердила, что после именно после их обращения в областной военный комиссариат и районную администрацию были начаты раскопки.

- Хорошо бы, конечно, оставить могилы здесь. Можно на несколько десятков метров перенести захоронение. У нас есть заброшенный парк рядом с остановкой «Поселок Нижний Тракторный», там земля ровная. Не то, что здесь – постоянно обсыпается. Но это комиссия будет решать. Не знаю, найдутся ли у нашей районной администрации деньги. А так можно было бы найденные останки и на Мамаевом кургане захоронить – говорят, там места еще есть, ну, а если уж там не получится, то в Россошках.

Пока последний вариант наиболее вероятный. Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель региональной организации «Поиск» Светлана Князева, после извлечения останков их все, по крайней мере на время, перевезут на территорию мемориального кладбища в Россошках, где они будут храниться в специальном помещении до тех пор, пока не будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Светлана Князева высказала и свою точку зрения относительно того, нужно ли оставлять захоронение на прежнем месте.

- Наша основная задача - поднять останки, поскольку жители очень боялись, что уйдет старшее поколение и захоронение канет в Лету, о нем забудут и забросят. Хочу отметить, что это не могилы как таковые. Хотя есть документы от 1942-го года. Во время войны не было ни времени, ни возможностей хоронить по всем правилам. По факту это просто воронки, куда стаскивали тела, хоронили без гробов, иногда просто прикапывали, не зарывая глубоко. Это сейчас все поросло травой. В 1965-м на Мамаев курган перенесли, по всей видимости, только лишь малую часть захоронения. Не думаю, что необходимо оставлять его прямо здесь. Мне кажется, достаточно поставить памятную табличку, а тела бойцов похоронить со всеми воинскими почестями и по религиозным обрядам на солдатском мемориальном кладбище в тех же Россошках.

Пока вопрос о будущем места, где ведутся раскопки, остается открытым. Известно, что там расположено еще несколько братских могил, в том числе мирных жителей Сталинграда, погибших во время фашистских бомбардировок. Причем число жертв идет на тысячи.

Накануне мэрия распространила официальную информацию, в которой говорится, что после подъема останков место будет благоустроено. Правда, каким образом, в сообщении не уточняется.