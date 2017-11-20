На севере Волгограда поисковики нашли останки 40 защитников Сталинграда
На сегодняшний день на месте братской могилы за время раскопок, начавшихся 11 ноября, поисковики уже обнаружили фрагменты 40 тел. Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о 30 обнаруженных воинах.
Пока в связи малым количеством найденных личных вещей трудно провести идентификацию солдат. Есть предположение, что это останки бойцов ставропольской дивизии.
-По мере обнаружения личных вещей бойцов будет проводиться их идентификация. К сожалению, эта работа сейчас осложняется отсутствием личных вещей. Пока найдены ложка без инициалов и пустой жетон. Поисковиками будет проверяться также информация о возможном захоронении в этом месте бойцов дивизии, сформированной в Ставрополе, – рассказала председатель правления региональной общественной организацией «Поиск» Светлана Князева.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда, солдатское захоронение на данном участке в Тракторозаводском районе располагалось с 1942 года. Для обозначения памятного места рядом с могилами был установлен памятник, сделанный из гипса и олифы. В 1965 году большая часть солдатских захоронений, находившихся на территории города, была перенесена на Мамаев Курган.
В октябре нынешнего года инициативная группа жителей поселка Нижний Тракторный обратилась в облвоенкомат и администрацию Тракторозаводского района с просьбой провести раскопки на месте братского захоронения. Жителей обеспокоили сообщения, что на месте могил защитников Сталинграда будет построена рокадная дорога.
В итоге была проведена разведывательная экспедиция на месте бывшего захоронения, после чего и начались раскопки.
Найденные останки воинов местные власти и поисковики предлагают перезахоронить с воинскими почестями на мемориальном кладбище в Россошках. И лишь после этого будут приниматься какие-то решения по благоустройству территории на месте братской могилы в поселке Нижний Тракторный. Правда, еще нужно найти консенсус с местными жителями, считающими, что бойцов, которыми, возможно, являются рабочие-ополченцы тракторного завода, нужно перезахоронить на том же месте, сохранив тем самым память об их подвиге для будущих поколений горожан.
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