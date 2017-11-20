На севере Волгограда поисковики нашли останки 40 защитников Сталинграда

На территории бывшего парка ВГТЗ в поселке Нижний Тракторный специалисты региональной общественной организацией «Поиск» продолжают работы по подъему из земли останков бойцов, защищавших Сталинград в годы войны.

На сегодняшний день на месте братской могилы за время раскопок, начавшихся 11 ноября, поисковики уже обнаружили фрагменты 40 тел. Ранее ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о 30 обнаруженных воинах.

Пока в связи малым количеством найденных личных вещей трудно провести идентификацию солдат. Есть предположение, что это останки бойцов ставропольской дивизии.

-По мере обнаружения личных вещей бойцов будет проводиться их идентификация. К сожалению, эта работа сейчас осложняется отсутствием личных вещей. Пока найдены ложка без инициалов и пустой жетон. Поисковиками будет проверяться также информация о возможном захоронении в этом месте бойцов дивизии, сформированной в Ставрополе, – рассказала председатель правления региональной общественной организацией «Поиск» Светлана Князева.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волгограда, солдатское захоронение на данном участке в Тракторозаводском районе располагалось с 1942 года. Для обозначения памятного места рядом с могилами был установлен памятник, сделанный из гипса и олифы. В 1965 году большая часть солдатских захоронений, находившихся на территории города, была перенесена на Мамаев Курган.

В октябре нынешнего года инициативная группа жителей поселка Нижний Тракторный обратилась в облвоенкомат и администрацию Тракторозаводского района с просьбой провести раскопки на месте братского захоронения. Жителей обеспокоили сообщения, что на месте могил защитников Сталинграда будет построена рокадная дорога.

В итоге была проведена разведывательная экспедиция на месте бывшего захоронения, после чего и начались раскопки.